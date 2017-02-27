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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:50
Alex2007 написав:
+ 6к на возврате налога при вывозе
т.е.??
если везёшь с польши товар и он в упаковке и есть чеки, то можно на границе оформить возврат НДС.
деньги можно получить при следующей поездке в польшу.
только как теперь ездить?
но так можно ввести единичные вещи и до 500 евро
и похорошему на партию товара нужно платить входящий ндс
оно одно на одно выходит
ещё и цена билетов/бензина
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Додано: Суб 24 вер, 2022 19:57
Ukrainian написав: Успіх написав:
поки я на фронті
Херсон до нового року (2023) перейде під котроль України ?
Є надія, що так!👍
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Додано: Суб 24 вер, 2022 20:05
evaw_tarsh написав:dimo_0n
Оно то да, но почему в Польше люди покупают этот ноут за 30к учитывая налоги?- я с удовольствие купил бы его за 30к в нашем маркете, но ...
Чемодан, вокзал, Польша... Как говорится)))
Там нет ФОПов. Налоги выше, страховки и прочее.... Что вы все про ноут и эпол? Едите туда, работайте, живите и покупайте дешевле... Только в итоге я не уверен что дешевле выйдет, учитывая ВСЕ, а не только жрачку и айфон
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Додано: Суб 24 вер, 2022 20:16
evaw_tarsh написав:Успіх
Если все так как вы пишите - то есть 3 причины:
1 - вы не индексируетесь в поиске,
2 - у вас плохой рейтинг,
3 - ваш товар довольно уникальный.
Тут раньше бред про тц писали - видимо арендодатели :lol, когда 90% покупок осуществляешь через инет.
PS.А торгаши прекрасно себя чувствуют - из собственного опыта, нужен был ноут - смотрю по нашим маркетам 40-50к
, в тц вообще под 60к D , в Польше такие по 30к - нашел за 33к у торгаша (а теперь считайте 3к он заработал на наваре + 6к на возврате налога при вывозе - расходы на доставку 1-2к?, тобишь профит около 7-8к с одного ноута).
1 - тобто? Я - на фронті і, максимум що можу - то просити тата розпродувати товар/виходити торгувати хоч 2дні/тиждень... ну і якийсь мінімум добирати ходових товарів, так як ходові, деякі виходять під нуль - а решта товару треба декілька місяців продавати при такій "шаленій" торгівлі!
2 - як так?)) 12р. - був нормальний рейтинг(судячи з того, в якому захваті будівельник від того, що я цим бізнесом заробив на дві квартири!)
3 - та не дуже унікальний... ну просто його купується не так часто(1-2рази на рік, чи на 2-3роки)
- наприклад
як часто ви купляєте тарілки?)) - а сковорідки?)) - отож!
п.с.
Ну от як себе мають нормально почувати торгаші, якщо всі "умніки" - купують через інтернет (в якому частенько - дорого), чи везуть з Польщі?
Я ж математикою там вище показую, що при такій торгівлі, тримати нормальну націнку важко!
А треба(принаймні до 24.02.22) податки сплачувати, ЄСВ, оренду і має ж нормально ще й залишатись на життя - бо бізнес, це ж не благочинність!
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Додано: Суб 24 вер, 2022 20:20
Успіх написав:
п.с.
Ну от як себе мають нормально почувати торгаші, якщо всі "умніки" - купують через інтернет (в якому частенько - доброго), чи везуть з Польщі?
То і ви ідіть в інтернет.
Може ви засиділися в кам'яному віці і навіть картки не приймаєте?
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