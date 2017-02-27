Є надія, що так!👍
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:57
Додано: Суб 24 вер, 2022 20:05
Чемодан, вокзал, Польша... Как говорится)))
Там нет ФОПов. Налоги выше, страховки и прочее.... Что вы все про ноут и эпол? Едите туда, работайте, живите и покупайте дешевле... Только в итоге я не уверен что дешевле выйдет, учитывая ВСЕ, а не только жрачку и айфон
Додано: Суб 24 вер, 2022 20:16
За крок до перевороту думок©
1 - тобто? Я - на фронті і, максимум що можу - то просити тата розпродувати товар/виходити торгувати хоч 2дні/тиждень... ну і якийсь мінімум добирати ходових товарів, так як ходові, деякі виходять під нуль - а решта товару треба декілька місяців продавати при такій "шаленій" торгівлі!
2 - як так?)) 12р. - був нормальний рейтинг(судячи з того, в якому захваті будівельник від того, що я цим бізнесом заробив на дві квартири!)
3 - та не дуже унікальний... ну просто його купується не так часто(1-2рази на рік, чи на 2-3роки) - наприклад як часто ви купляєте тарілки?)) - а сковорідки?)) - отож!
п.с.
Ну от як себе мають нормально почувати торгаші, якщо всі "умніки" - купують через інтернет (в якому частенько - дорого), чи везуть з Польщі?
Я ж математикою там вище показую, що при такій торгівлі, тримати нормальну націнку важко!
А треба(принаймні до 24.02.22) податки сплачувати, ЄСВ, оренду і має ж нормально ще й залишатись на життя - бо бізнес, це ж не благочинність!
Додано: Суб 24 вер, 2022 20:20
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