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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9974997599769977
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:57

  Ukrainian написав:
  Успіх написав:поки я на фронті

Херсон до нового року (2023) перейде під котроль України ?

Є надія, що так!👍
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:16

За крок до перевороту думок©

  evaw_tarsh написав:Успіх
Если все так как вы пишите - то есть 3 причины:
1 - вы не индексируетесь в поиске,
2 - у вас плохой рейтинг,
3 - ваш товар довольно уникальный.
Тут раньше бред про тц писали - видимо арендодатели :lol, когда 90% покупок осуществляешь через инет.

PS.А торгаши прекрасно себя чувствуют - из собственного опыта, нужен был ноут - смотрю по нашим маркетам 40-50к :shock: , в тц вообще под 60к D , в Польше такие по 30к - нашел за 33к у торгаша (а теперь считайте 3к он заработал на наваре + 6к на возврате налога при вывозе - расходы на доставку 1-2к?, тобишь профит около 7-8к с одного ноута).

1 - тобто? Я - на фронті і, максимум що можу - то просити тата розпродувати товар/виходити торгувати хоч 2дні/тиждень... ну і якийсь мінімум добирати ходових товарів, так як ходові, деякі виходять під нуль - а решта товару треба декілька місяців продавати при такій "шаленій" торгівлі!
2 - як так?)) 12р. - був нормальний рейтинг(судячи з того, в якому захваті будівельник від того, що я цим бізнесом заробив на дві квартири!) :wink:
3 - та не дуже унікальний... ну просто його купується не так часто(1-2рази на рік, чи на 2-3роки) :D - наприклад як часто ви купляєте тарілки?)) - а сковорідки?)) - отож! ;)

п.с.
Ну от як себе мають нормально почувати торгаші, якщо всі "умніки" - купують через інтернет (в якому частенько - дорого), чи везуть з Польщі? :roll:

Я ж математикою там вище показую, що при такій торгівлі, тримати нормальну націнку важко!
А треба(принаймні до 24.02.22) податки сплачувати, ЄСВ, оренду і має ж нормально ще й залишатись на життя - бо бізнес, це ж не благочинність!
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:20

  Успіх написав:п.с.
Ну от як себе мають нормально почувати торгаші, якщо всі "умніки" - купують через інтернет (в якому частенько - доброго), чи везуть з Польщі? :roll:

То і ви ідіть в інтернет.
Може ви засиділися в кам'яному віці і навіть картки не приймаєте?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:27

  Успіх написав:
  evaw_tarsh написав:Успіх
Если все так как вы пишите - то есть 3 причины:
1 - вы не индексируетесь в поиске,
2 - у вас плохой рейтинг,
3 - ваш товар довольно уникальный.
Тут раньше бред про тц писали - видимо арендодатели :lol, когда 90% покупок осуществляешь через инет.

PS.А торгаши прекрасно себя чувствуют - из собственного опыта, нужен был ноут - смотрю по нашим маркетам 40-50к :shock: , в тц вообще под 60к D , в Польше такие по 30к - нашел за 33к у торгаша (а теперь считайте 3к он заработал на наваре + 6к на возврате налога при вывозе - расходы на доставку 1-2к?, тобишь профит около 7-8к с одного ноута).

1 - тобто? Я - на фронті і, максимум що можу - то просити тата розпродувати товар/виходити торгувати хоч 2дні/тиждень... ну і якийсь мінімум добирати ходових товарів, так як ходові, деякі виходять під нуль - а решта товару треба декілька місяців продавати при такій "шаленій" торгівлі!
2 - як так?)) 12р. - був нормальний рейтинг(судячи з того, в якому захваті будівельник від того, що я цим бізнесом заробив на дві квартири!) :wink:
3 - та не дуже унікальний... ну просто його купується не так часто(1-2рази на рік, чи на 2-3роки) :D - наприклад як часто ви купляєте тарілки?)) - а сковорідки?)) - отож! ;)

п.с.
Ну от як себе мають нормально почувати торгаші, якщо всі "умніки" - купують через інтернет (в якому частенько - дорого), чи везуть з Польщі? :roll:

Я ж математикою там вище показую, що при такій торгівлі, тримати нормальну націнку важко!
А треба(принаймні до 24.02.22) податки сплачувати, ЄСВ, оренду і має ж нормально ще й залишатись на життя - бо бізнес, це ж не благочинність!

20 лет назад, если открываешь точку, к тебе стояла очередь из продавцов. Сейчас открывая точку - шишь. Все изменилось за 20 лет.
20 лет назад я за месяц отбил открытие 4-х точек по продаже парфюмерии(не Эйвон, а подобие нынешнего брокарда), за март месяц купил себе РАВ4 с салона и ща год квартиру в новострое. На сейчас 3 точки приносит чистыми в среднем по году 20К грн. Вот так вот. Продаю остатки и закрываю к чертям.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:32

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  холява написав:Все на фронте ?
Украину защищаете ?
Сколько раз попали в приказ ?

Так.
Так.
Роботи зараз(саме в нас) маловато, так як ми не настільки "конкурентноздатні" зі своїми САУшками 2с1(+/- мого віку) відносно новіших 2с3, чи 777 і їм подібних ;)
Як то кажуть - розмір... а основне - дальність/далекобійність бою - має значення!
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:39

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  dimo_0n написав:20 лет назад, если открываешь точку, к тебе стояла очередь из продавцов. Сейчас открывая точку - шишь. Все изменилось за 20 лет.
20 лет назад я за месяц отбил открытие 4-х точек по продаже парфюмерии(не Эйвон, а подобие нынешнего брокарда), за март месяц купил себе РАВ4 с салона и ща год квартиру в новострое. На сейчас 3 точки приносит чистыми в среднем по году 20К грн. Вот так вот. Продаю остатки и закрываю к чертям.

+1
Зразу видно, що людина в бізнесі знається!

Я теж думав над закриттям, але - як прийду після війни/нашої перемоги - то ще дам "останній шанс" своєму бізнесу, зробивши з нього хобі)) - тобто, НЕ як колись я вкалував по 7(рідко коли по 6) днів на тиждень - а 3-4дні буду!
І, якщо і це мені набридне/не буде сенсу/змісту витрачати на нього і стільки часу - то теж закрию нах! :D
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:19

  Успіх написав:
  холява написав:Все на фронте ?
Украину защищаете ?
Сколько раз попали в приказ ?

Так.
Так.
Роботи зараз(саме в нас) маловато, так як ми не настільки "конкурентноздатні" зі своїми САУшками 2с1(+/- мого віку) відносно новіших 2с3, чи 777 і їм подібних ;)
Як то кажуть - розмір... а основне - дальність/далекобійність бою - має значення!
. Ну а про БД ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:41

dimo_0n
Рав4 в 2002м году около тридцатки 4дв фуллтайм на коже 2.0
Квартира приличная 100 метров 30-40куе плюс непонятно сколько на ремонт
Естественно не Зажопинск какой а облцентр
Так как можно было за март заработать как почти за год???
Если что - с 96года шубами и дублёнками женскими занимался до войны
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 24 вер, 2022 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 21:41

холява
Вот смотрю, как другие на него реагируют...и не понимаю, почему кроме нас да ещё пару Мизантропов, никто не понимает, что это тролль :roll:
Кучинелли
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  somilitark написав:А Ви ще не помітили...

Краще за дружиною стеж, такий же казкар і пропагадист недолугий.
копейка
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