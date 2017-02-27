Додано: Суб 24 вер, 2022 20:16

evaw_tarsh написав: Успіх

Если все так как вы пишите - то есть 3 причины:

1 - вы не индексируетесь в поиске,

2 - у вас плохой рейтинг,

3 - ваш товар довольно уникальный.

Тут раньше бред про тц писали - видимо арендодатели :lol, когда 90% покупок осуществляешь через инет.



PS.А торгаши прекрасно себя чувствуют - из собственного опыта, нужен был ноут - смотрю по нашим маркетам 40-50к , в тц вообще под 60к D , в Польше такие по 30к - нашел за 33к у торгаша (а теперь считайте 3к он заработал на наваре + 6к на возврате налога при вывозе - расходы на доставку 1-2к?, тобишь профит около 7-8к с одного ноута). Если все так как вы пишите - то есть 3 причины:1 - вы не индексируетесь в поиске,2 - у вас плохой рейтинг,3 - ваш товар довольно уникальный.Тут раньше бред про тц писали - видимо арендодатели :lol, когда 90% покупок осуществляешь через инет.PS.А торгаши прекрасно себя чувствуют - из собственного опыта, нужен был ноут - смотрю по нашим маркетам 40-50к, в тц вообще под 60к D , в Польше такие по 30к - нашел за 33к у торгаша (а теперь считайте 3к он заработал на наваре + 6к на возврате налога при вывозе - расходы на доставку 1-2к?, тобишь профит около 7-8к с одного ноута).

1 - тобто? Я - на фронті і, максимум що можу - то просити тата розпродувати товар/виходити торгувати хоч 2дні/тиждень... ну і якийсь мінімум добирати ходових товарів, так як ходові, деякі виходять під нуль - а решта товару треба декілька місяців продавати при такій "шаленій" торгівлі!2 - як так?)) 12р. - був нормальний рейтинг(судячи з того, в якому захваті будівельник від того, що я цим бізнесом заробив на дві квартири!)3 - та не дуже унікальний... ну просто його купується не так часто(1-2рази на рік, чи на 2-3роки)як часто ви купляєте тарілки?)) - а сковорідки?)) - отож!п.с.Ну от як себе мають нормально почувати торгаші, якщо всі "умніки" - купують через інтернет (в якому частенько - дорого), чи везуть з Польщі?Я ж математикою там вище показую, що при такій торгівлі, тримати нормальну націнку важко!А треба(принаймні до 24.02.22) податки сплачувати, ЄСВ, оренду і має ж нормально ще й залишатись на життя - бо бізнес, це ж не благочинність!