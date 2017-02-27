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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9975997699779978
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 22:05

  барабашов написав:dimo_0n
Рав4 в 2002м году около тридцатки 4дв фуллтайм на коже 2.0
Квартира приличная 100 метров 30-40куе плюс непонятно сколько на ремонт
Естественно не Зажопинск какой а облцентр
Так как можно было за март заработать как почти за год???
Если что - с 96года шубами и дублёнками женскими занимался до войны

Бизнесс на парфюмерии имеет свои удачные времена. На 8марта мужи с бабло гребут духи и женам, дочкам и любовницам )))) март и новый год - самый сок в парфюмерном бизнесе, при чем март выходит по статистике жирнее. Поэтому так и вышло.
Кстати квартира стала 50К в облцентре тогда + ремонт + мебель. Около сотки все про все.

Раскройте карты по шубам, насколько сейчас это выгодно? А то я до войны заглядывался на эту тему. Выходило интереснее чем моя парфюмерия сейчас... Знакомы держит 2 точки в разных ТРЦ, выходило чистыми около сотки гривнами в месяц в среднем по году с его слов.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 23:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

dimo_0n
дайте вгадаю: хабарів заплачено більше ніж податків, правда?
барига навіть рідної мови так і не вивчив... глянь в дзеркало - ти одна з причин війни...
bamper
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