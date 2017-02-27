барабашов написав:dimo_0n
Рав4 в 2002м году около тридцатки 4дв фуллтайм на коже 2.0
Квартира приличная 100 метров 30-40куе плюс непонятно сколько на ремонт
Естественно не Зажопинск какой а облцентр
Так как можно было за март заработать как почти за год???
Если что - с 96года шубами и дублёнками женскими занимался до войны
Бизнесс на парфюмерии имеет свои удачные времена. На 8марта мужи с бабло гребут духи и женам, дочкам и любовницам )))) март и новый год - самый сок в парфюмерном бизнесе, при чем март выходит по статистике жирнее. Поэтому так и вышло.
Кстати квартира стала 50К в облцентре тогда + ремонт + мебель. Около сотки все про все.
Раскройте карты по шубам, насколько сейчас это выгодно? А то я до войны заглядывался на эту тему. Выходило интереснее чем моя парфюмерия сейчас... Знакомы держит 2 точки в разных ТРЦ, выходило чистыми около сотки гривнами в месяц в среднем по году с его слов.