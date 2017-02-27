|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Суб 24 вер, 2022 22:05
барабашов написав:dimo_0n
Рав4 в 2002м году около тридцатки 4дв фуллтайм на коже 2.0
Квартира приличная 100 метров 30-40куе плюс непонятно сколько на ремонт
Естественно не Зажопинск какой а облцентр
Так как можно было за март заработать как почти за год???
Если что - с 96года шубами и дублёнками женскими занимался до войны
Бизнесс на парфюмерии имеет свои удачные времена. На 8марта мужи с бабло гребут духи и женам, дочкам и любовницам )))) март и новый год - самый сок в парфюмерном бизнесе, при чем март выходит по статистике жирнее. Поэтому так и вышло.
Кстати квартира стала 50К в облцентре тогда + ремонт + мебель. Около сотки все про все.
Раскройте карты по шубам, насколько сейчас это выгодно? А то я до войны заглядывался на эту тему. Выходило интереснее чем моя парфюмерия сейчас... Знакомы держит 2 точки в разных ТРЦ, выходило чистыми около сотки гривнами в месяц в среднем по году с его слов.
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 вер, 2022 23:07
dimo_0n
дайте вгадаю: хабарів заплачено більше ніж податків, правда?
барига навіть рідної мови так і не вивчив... глянь в дзеркало - ти одна з причин війни...
10 мільйонів "громадян" що не платять податки в країні, що звикли працювати тільки через хабарі і створили мільйони подібних собі...
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4538
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 1688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 вер, 2022 23:57
dimo_0n написав:
Продаю остатки и закрываю к чертям
интересно как у Вас с этим (с распродажей остатков
)?
есть ли возможность быстро скинуть весь товар - даже с диконтом?
как понимаю например Доллярчик не может всё скинуть быстро и даже докупает ходовое по минимуму.
у меня ситуация аналогично - уже пару раз приходилось докупать самое ходовое - так как люди просят.
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5393
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 632 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 25 вер, 2022 06:11
bamper написав:dimo_0n
дайте вгадаю: хабарів заплачено більше ніж податків, правда?
барига навіть рідної мови так і не вивчив... глянь в дзеркало - ти одна з причин війни...
10 мільйонів "громадян" що не платять податки в країні, що звикли працювати тільки через хабарі і створили мільйони подібних собі...
Переставайте оце дитинство тягнути усюди. Добре? Знаю я рiднесеньку мову, алеж на самперед наша Ненька вiльна, та кожен може розовляти так, як хоче. А тi хто тягае мовне питання по усiм гiлкам та чатам - недалекi, бо люди дiлятся на вумних та дурних, а ось дурнi вже дiлятся на партii, фракцii та нацii... Це досить умiсна фраза у данному випадку. Сорян, но продовжувати соплежуiти мовне питання я не хочу та не буду, особливо з вами.
Доречi, про якi хабарi мова? Я щось не зрозумiв... Як раз я кажу, шо не заплатив жоднтх податкiв саме той, хто притягнув яйфон та ноут з Польшi, продав тут на ОЛХ Успiху дешевше нiж за ринкову цiну у магазинi, якiй тримае персонал, сплачуе аренду та подарки. Ви мабуть десь щось наплутали
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 вер, 2022 06:20
uaprofi написав: dimo_0n написав:
Продаю остатки и закрываю к чертям
интересно как у Вас с этим (с распродажей остатков
)?
есть ли возможность быстро скинуть весь товар - даже с диконтом?
как понимаю например Доллярчик не может всё скинуть быстро и даже докупает ходовое по минимуму.
у меня ситуация аналогично - уже пару раз приходилось докупать самое ходовое - так как люди просят.
Да никак... Жду НГ и 8марта. Осталось ещё млн на 4 гривнами. Но радует одно - за прилавком не стою ни я, ни жена.
Скинуть все? Да я даже не прощупывал это, не такая то и большая потеря, если снаряд прилетит. Да, обидно. Но скинуть с дисконтом допустим 50%, купить бакс или usdt и в итоге это выйдет 50К долларов? Ну такое... В usdt больше держу😀
Вообще уже лет 5-7 рулит в основном им жена. Я тогда плотно интернетами занялся(провайдинг). Вот в провайдинге все намного лучше, даже сейчас.
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 вер, 2022 06:33
uaprofi написав:
не может всё скинуть быстро и даже докупает ходовое по минимуму.
Та бо скинути "по-швидкому" свій товар я можу лише своїм конкурентам, але дешевше закупівельних цін. Але основне, що мене стримувало в цьому - це що гроші я отримаю за це в дуже розтягнутому часі!
А це треба якісь документи складати - хто цим буде заморочуватись?
Або віддати гуртівням, на яких я брав той товар за копійки...
Тож - план "евакуації з бізнесу" - в мене простий:
1. Зменшити до мінімуму загальну кількість товару(за допомогою мого тата) - а на це потрібно багато місяців, так як мій тато може продавати мій товар лише двічі на тиждень(по вихідних)
2. А вже тоді(після війни/нашої перемоги) - якщо захочу закривати, то можу закинути/помістити весь товар в підвал(до батьків) і частинами/малими порціями розносити його по конкурентах, отримуючи зразу кошти на руки, а не давати їм "під реалізацію".
Ну, якось так... - іншого виходу з бізнесу, просто не бачу.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3998
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 618 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Нед 25 вер, 2022 06:38
Це точно валютна гілка?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7779
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31242
|34915288
|
|
|1670
|12529916
|
Суб 24 вер, 2022 18:26
Успіх
|
|7973
|22797778
|
|