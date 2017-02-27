|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:20
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 42.60 42.80
🇪🇺EUR 40.90 41.20
🇪🇺EUR/🇺🇸USD 0.9600 0.9650
🇺🇸USD 42.65 42.90
🇪🇺EUR 41.00 41.30
Привет Эдвард .
Нашел сегодня по 43,20 с зарплатной карты на наличные доллары .
Остальные курса были выше .
С Уважением !
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3588
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3763 раз.
- Подякували: 3978 раз.
-
- Профіль
-
2
11
1
Додано: Нед 25 вер, 2022 12:35
Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.95
🇪🇺EUR 40.85 41.15
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7839
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 2403 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31242
|34926845
|
|
|1669
|12538237
|
|
|7973
|22797808
|