Привет Эдвард .
Нашел сегодня по 43,20 с зарплатной карты на наличные доллары .
Остальные курса были выше .
С Уважением !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:20
Додано: Нед 25 вер, 2022 13:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Евро печалит
Додано: Нед 25 вер, 2022 13:56
Привет Эдвард.
Рад Вам .
Всем Здоровья и Удачи !
Сегодня гонял по городу за необходимым (одноразовые пакеты ,салфетки , туалетная бумага , лампочки , батарейки ...... ну и т.д.)
С вчерашнего дня 43.20(как я брал ) приподнялись на вывесках до 43.40 .
АШАН закрыли(неприятная неожиданность ) , покупал в нелюбимом эпицентре .
Заранее купил на день учителя подарок жене .(спрятал до звонка ).
Город пустой. Людей практически нет .Даже на Крытом рынке на стоянку без проблем заехал .
Все таки последствия обстрелов сказываются .
Хоть и были прилеты но спал крепко .На нуле так хрен поспишь .
Есть БОГ и УКРАИНА !
Всем добра .
Додано: Нед 25 вер, 2022 14:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На Крытый уже никто не ездит. Он свои года отжил. Вечером людей будет больше, возле кафе. Хотя воскр. и похолодало, будет намного меньше. А в будние дни и особенно пятница, суббота вечером все столики заняты в нормальных кафе.
А город за последнию неделю стали вечерами очень сильно бомбить ракетами. Мы по прилётам превращаемся в Николаев. У них тоже всё так начиналось. Теперь добрались они и до нас((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 25 вер, 2022 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 вер, 2022 14:11
Пропозиція на міняйло
Цей продавець щось знає?
14:53 Продам 50 000 USD По 40.80 096169-xxxx Львів Стрийська, 45а обмін валют
Додано: Нед 25 вер, 2022 14:14
Додано: Нед 25 вер, 2022 14:16
Василь-Рівне
Якщо спочатку:
Можна догадатись чим займаються ці фізики.
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