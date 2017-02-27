RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9974997599769977
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 04:08

  Denik написав:Єврік 0,969 Слава меркель!

В 04 утра уже 0.9600 немного пробивали.
prilepskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 25.05.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9974997599769977
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3123, 3124, 3125
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31244 34963490
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 вер, 2022 13:50
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12542127
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22797934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (669)
26.09.2022 05:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.