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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 вер, 2022 04:08
Denik написав:
Єврік 0,969 Слава меркель!
В 04 утра уже 0.9600 немного пробивали.
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prilepskiy
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