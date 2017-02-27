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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 вер, 2022 13:43
Евро печалит
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Investor_K
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Додано: Нед 25 вер, 2022 13:56
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.95
🇪🇺EUR 40.85 41.15
Привет Эдвард.
Рад Вам .
Всем Здоровья и Удачи !
Сегодня гонял по городу за необходимым (одноразовые пакеты ,салфетки , туалетная бумага , лампочки , батарейки ...... ну и т.д.)
С вчерашнего дня 43.20(как я брал ) приподнялись на вывесках до 43.40 .
АШАН закрыли(неприятная неожиданность ) , покупал в нелюбимом эпицентре .
Заранее купил на день учителя подарок жене .(спрятал до звонка ).
Город пустой. Людей практически нет .Даже на Крытом рынке на стоянку без проблем заехал .
Все таки последствия обстрелов сказываются .
Хоть и были прилеты но спал крепко .На нуле так хрен поспишь .
Есть БОГ и УКРАИНА !
Всем добра .
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холява
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:10
холява написав:
Город пустой. Людей практически нет .Даже на Крытом рынке на стоянку без проблем заехал .
На Крытый уже никто не ездит. Он свои года отжил. Вечером людей будет больше, возле кафе. Хотя воскр. и похолодало, будет намного меньше. А в будние дни и особенно пятница, суббота вечером все столики заняты в нормальных кафе.
А город за последнию неделю стали вечерами очень сильно бомбить ракетами. Мы по прилётам превращаемся в Николаев. У них тоже всё так начиналось. Теперь добрались они и до нас((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 25 вер, 2022 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:11
Цей продавець щось знає?
14:53 Продам 50 000 USD По 40.80 096169-xxxx Львів Стрийська, 45а обмін валют
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Василь-Рівне
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:14
Василь-Рівне написав:
Цей продавець щось знає?
14:53 Продам 50 000 USD По 40.80
096169-xxxx Львів Стрийська, 45а обмін валют
Он знает, как надо разводить дураков))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:16
Василь-Рівне
Якщо спочатку:
14:45 КУПЛЮ 50 000USD ПО 40.45
+380 (96) 169-xxxxЛьвів
Стрийська, 45а обмін валют
Shaman написав:
До речі, сума на вимогу від фізиків зросла з 243 ярдів грн до 362 ярда грн.
Які висновки з цього? Все зростання грошей в банківський системі прошло за рахунок фізиків на 100 ярдів грн.
Можна догадатись чим займаються ці фізики.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:55
Василь-Рівне написав:
Цей продавець щось знає?
14:53 Продам 50 000 USD По 40.80
096169-xxxx Львів Стрийська, 45а обмін валют
Просто промазали і рядок з курсами євро попав в рядки долара.
А на готівці малюється відскок, точніше консолідація і боковик, хоча зниження припинилось..
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somilitark
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Додано: Нед 25 вер, 2022 23:17
Єврік 0,969 Слава меркель!
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Denik
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Додано: Пон 26 вер, 2022 04:08
Denik написав:
Єврік 0,969 Слава меркель!
В 04 утра уже 0.9600 немного пробивали.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 09:10
Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.95
🇪🇺EUR 40.80 41.10
EUR/USD 0.9530 0.9610
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edvardd
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