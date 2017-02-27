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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 вер, 2022 10:15
usd 42.75-43.05
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Додано: Пон 26 вер, 2022 10:36
USD Index 113,067
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Додано: Пон 26 вер, 2022 10:39
тот редкий момент, когда с разницей в три поста на ветке есть и Denik
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