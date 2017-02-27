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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 вер, 2022 10:15
usd 42.75-43.05
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Додано: Пон 26 вер, 2022 10:36
USD Index 113,067
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Додано: Пон 26 вер, 2022 11:21
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.95
🇪🇺EUR 40.80 41.10
EUR/USD 0.9530 0.9610
🇺🇸USD 42.65 42.85
🇪🇺EUR 40.80 41.10
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Додано: Пон 26 вер, 2022 11:51
Не вынесла душа терзаний...
Купил еврики по 40,9
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