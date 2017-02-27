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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9970997199729973
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:10

Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.95
🇪🇺EUR 40.80 41.10
EUR/USD 0.9530 0.9610
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:15

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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

USD Index 113,067
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:21

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.95
🇪🇺EUR 40.80 41.10
EUR/USD 0.9530 0.9610

🇺🇸USD 42.65 42.85
🇪🇺EUR 40.80 41.10
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не вынесла душа терзаний...
Купил еврики по 40,9
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:33

Мда, слабенький дисконт пока на евро.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:08

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования не состоялся, денег всем хватает. в понедельник прошел крупный возврат, а в остальные дни возвращали мелочь.
В итоге за неделю возврат рефинанса составил 2.874 млрд. грн. (неделей ранее 1.051 млрд. грн.).

В результате интервенций на МБ было изъято из оборота 27.228 млрд. грн. (неделей ранее 22.215 млрд. грн.)

На прошедшей неделе НБУ военных облигаций не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 315 млрд.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 30.102 млрд. грн, (неделей ранее 8.266 млрд. грн).

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 95.775 млрд. грн.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 322.33 млрд. грн. (неделей ранее 327.749 млрд. грн.). Есть небольшое сокращение, но оно значительно меньше суммы, выведенной из оборота. Увы, но сокращение объемов долгосрочных активов (как и пассивов) продолжается.

Расходы казначейства превысили доходы на 12.452 млрд. грн. (неделей ранее 38.47 млрд. грн.) После двух недель существенных расходов прошла неделя экономии.

За неделю было инкассировано 1.954 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 1.191 млрд. грн.). В небольших объемах наличка перетекала в банки всю неделю.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7,10;
Продал – 744,88.
Объем интервенций выглядит существенным. Если бы не увеличение потока помощи, которое привело к росту резервов по итогам августа, можно было бы начинать беспокоиться. Стоит также отметить общее увеличение оборотов валютного рынка, клиентское предложение тоже увеличилось относительно очень скромных величин последних месяцев.

Неделя ничем не удивила, но в рамках привычных показателей текущие находятся на оптимистической стороне коридора.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:53

  Amat написав:Не вынесла душа терзаний...
Купил еврики по 40,9

Беріть ще, вже по 40.70 спокійно)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:22

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............26.09.2022.........27.09.2022
дата розрахунку..............23.09.2022..........26.09.2022
Євро.................................35,6654...............35,2375...-1.2%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9636 (в пятницу 0.9753).

Индекс доллара DXY в 15-00 113.67 (в пятницу 112.24)
Ночью индекс доллара снова резко взлетел, достигнув значения 114.5, после чего откатился и обосновался на уровнях выше пятничных.
Сибарит
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