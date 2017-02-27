Додано: Пон 26 вер, 2022 13:08

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования не состоялся, денег всем хватает. в понедельник прошел крупный возврат, а в остальные дни возвращали мелочь.

В итоге за неделю возврат рефинанса составил 2.874 млрд. грн. (неделей ранее 1.051 млрд. грн.).



В результате интервенций на МБ было изъято из оборота 27.228 млрд. грн. (неделей ранее 22.215 млрд. грн.)



На прошедшей неделе НБУ военных облигаций не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 315 млрд.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 30.102 млрд. грн, (неделей ранее 8.266 млрд. грн).



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 95.775 млрд. грн.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 322.33 млрд. грн. (неделей ранее 327.749 млрд. грн.). Есть небольшое сокращение, но оно значительно меньше суммы, выведенной из оборота. Увы, но сокращение объемов долгосрочных активов (как и пассивов) продолжается.



Расходы казначейства превысили доходы на 12.452 млрд. грн. (неделей ранее 38.47 млрд. грн.) После двух недель существенных расходов прошла неделя экономии.



За неделю было инкассировано 1.954 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 1.191 млрд. грн.). В небольших объемах наличка перетекала в банки всю неделю.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 7,10;

Продал – 744,88.

Объем интервенций выглядит существенным. Если бы не увеличение потока помощи, которое привело к росту резервов по итогам августа, можно было бы начинать беспокоиться. Стоит также отметить общее увеличение оборотов валютного рынка, клиентское предложение тоже увеличилось относительно очень скромных величин последних месяцев.



Неделя ничем не удивила, но в рамках привычных показателей текущие находятся на оптимистической стороне коридора.