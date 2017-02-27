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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 вер, 2022 16:57
Я успел сегодня по 40,5 евро сдать
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:10
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:23
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.95
🇪🇺EUR 40.80 41.10
EUR/USD 0.9530 0.9610
🇺🇸USD 42.65 42.85
🇪🇺EUR 40.80 41.10
опа...
🇺🇸USD 42.40 42.60
🇪🇺EUR 40.40 40.80
Ждем еврик по 39 и тогда можно брать!
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sailed
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:38
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.95
🇪🇺EUR 40.80 41.10
🇺🇸USD 42.65 42.85
🇪🇺EUR 40.80 41.10
опа...
🇺🇸USD 42.40 42.60
🇪🇺EUR 40.40 40.80
На чём так падаем?
Что, на референдумах больше голосов за Украину?!
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asti
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:54
asti написав:
На чём так падаем?
Что, на референдумах больше голосов за Украину?!
ні на чому. класична курсова пила: два кроки вверх, один вниз.
зараз пішов вниз. чекайте на два догори.
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bamper
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Додано: Пон 26 вер, 2022 18:00
bamper написав: asti написав:
На чём так падаем?
Что, на референдумах больше голосов за Украину?!
ні на чому. класична курсова пила: два кроки вверх, один вниз.
зараз пішов вниз. чекайте на два догори.
Просто обставини, м'яко кажучи, не спонукають до укріплення гривні. Ідуть рехверендуми, загроза ядерного удару... а тим часом люди спокійно собі конвертують гривню на трьох місячні депо і журяться що Аккорд банк підняв курс на гривню.
"Нічєго нє панімаю!"
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Додано: Пон 26 вер, 2022 18:07
asti написав: bamper написав: asti написав:
На чём так падаем?
Что, на референдумах больше голосов за Украину?!
ні на чому. класична курсова пила: два кроки вверх, один вниз.
зараз пішов вниз. чекайте на два догори.
Просто обставини, м'яко кажучи, не спонукають до укріплення гривні. Ідуть рехверендуми, загроза ядерного удару... а тим часом люди спокійно собі конвертують гривню на трьох місячні депо і журяться що Аккорд банк підняв курс на гривню.
"Нічєго нє панімаю!"
Совєтский Союз уже развеливался, рєспублики выходили, а совєтский человек продолжал нести деньги на книжку.
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