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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9971997299739974
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 16:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я успел сегодня по 40,5 евро сдать
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:10

https://kyiv.media/news/v-kyyevi-vykryl ... obminnykiv
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:23

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.95
🇪🇺EUR 40.80 41.10
EUR/USD 0.9530 0.9610

🇺🇸USD 42.65 42.85
🇪🇺EUR 40.80 41.10

опа...
🇺🇸USD 42.40 42.60
🇪🇺EUR 40.40 40.80

Ждем еврик по 39 и тогда можно брать!
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:38

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.95
🇪🇺EUR 40.80 41.10
🇺🇸USD 42.65 42.85
🇪🇺EUR 40.80 41.10
опа...
🇺🇸USD 42.40 42.60
🇪🇺EUR 40.40 40.80
На чём так падаем?
Что, на референдумах больше голосов за Украину?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:54

  asti написав:На чём так падаем?
Что, на референдумах больше голосов за Украину?!

ні на чому. класична курсова пила: два кроки вверх, один вниз.
зараз пішов вниз. чекайте на два догори.
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 18:00

  bamper написав:
  asti написав:На чём так падаем?
Что, на референдумах больше голосов за Украину?!
ні на чому. класична курсова пила: два кроки вверх, один вниз.
зараз пішов вниз. чекайте на два догори.
Просто обставини, м'яко кажучи, не спонукають до укріплення гривні. Ідуть рехверендуми, загроза ядерного удару... а тим часом люди спокійно собі конвертують гривню на трьох місячні депо і журяться що Аккорд банк підняв курс на гривню.
"Нічєго нє панімаю!"
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 18:07

  asti написав:
  bamper написав:
  asti написав:На чём так падаем?
Что, на референдумах больше голосов за Украину?!
ні на чому. класична курсова пила: два кроки вверх, один вниз.
зараз пішов вниз. чекайте на два догори.
Просто обставини, м'яко кажучи, не спонукають до укріплення гривні. Ідуть рехверендуми, загроза ядерного удару... а тим часом люди спокійно собі конвертують гривню на трьох місячні депо і журяться що Аккорд банк підняв курс на гривню.
"Нічєго нє панімаю!"

Совєтский Союз уже развеливался, рєспублики выходили, а совєтский человек продолжал нести деньги на книжку.
Zebra
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  #<1 ... 9971997299739974
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