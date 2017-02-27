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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 вер, 2022 21:55
Откат нарисовали в предверии "мощных новостей" на этой неделе,запланированных на вторую ее половину.Завтра "рехферендумы на туалетной бумаге" заканчиваются по срокам,по результатам которых будут рождены всем уже известные "решения"..30 сентября куйло с посланием к федеральному собранию и речью готовится выступить и наиболее вероятно будет новая порция бреда-угроз и параллельной реальности,а может быть и официальное объявление войны Украине..На что рынок естественно просто обязан будет отреагировать "испугом" в виде нового витка спекулятивного роста.Поэтому,ждемс..Готовимся.
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