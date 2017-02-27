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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 вер, 2022 21:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Откат нарисовали в предверии "мощных новостей" на этой неделе,запланированных на вторую ее половину.Завтра "рехферендумы на туалетной бумаге" заканчиваются по срокам,по результатам которых будут рождены всем уже известные "решения"..30 сентября куйло с посланием к федеральному собранию и речью готовится выступить и наиболее вероятно будет новая порция бреда-угроз и параллельной реальности,а может быть и официальное объявление войны Украине..На что рынок естественно просто обязан будет отреагировать "испугом" в виде нового витка спекулятивного роста.Поэтому,ждемс..Готовимся.
Додано: Пон 26 вер, 2022 23:23
Как по мне, новости эти уже на рынках отыграны. Сейчас будем смотреть на мясо. По всей видимости на зиму его оденут в ватные фуфайки, дадут ржавые автоматы и погонят на убой.
Первые недели необстрелянное мясо буде массово дезертировать, массово умирать и массово сдаваться в плен. Потом отсеются более стойкие, вот они то и будут создавать реальные проблемы и усидят группировки орков.
Додано: Пон 26 вер, 2022 23:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Евро судя по динамике, хочет сходить еще ниже. Учитывая, что энергоемкие производства в Европе в простое, либо переезжают в США или третьи страны - то брать евро, это брать его на перспективу. Ищет эта валюта новый коридор себе. И не факт, что выше паритета вернется и там закрепится.
Додано: Вів 27 вер, 2022 02:01
Референдуми це ніщо. Просто якесь звичайне гавкання кацапів.
Ядерні загрози такі самі, як і останні 7 місяців
Гарматне м'ясо в лугандоні скінчилось, тепер буде з руснявою пропискою.
Нічого не змінилось.
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