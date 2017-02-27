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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9972997399749975
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 21:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Откат нарисовали в предверии "мощных новостей" на этой неделе,запланированных на вторую ее половину.Завтра "рехферендумы на туалетной бумаге" заканчиваются по срокам,по результатам которых будут рождены всем уже известные "решения"..30 сентября куйло с посланием к федеральному собранию и речью готовится выступить и наиболее вероятно будет новая порция бреда-угроз и параллельной реальности,а может быть и официальное объявление войны Украине..На что рынок естественно просто обязан будет отреагировать "испугом" в виде нового витка спекулятивного роста.Поэтому,ждемс..Готовимся.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 23:23

  osafly написав:Откат нарисовали в предверии "мощных новостей" на этой неделе,запланированных на вторую ее половину.Завтра "рехферендумы на туалетной бумаге" заканчиваются по срокам,по результатам которых будут рождены всем уже известные "решения"..30 сентября куйло с посланием к федеральному собранию и речью готовится выступить и наиболее вероятно будет новая порция бреда-угроз и параллельной реальности,а может быть и официальное объявление войны Украине..На что рынок естественно просто обязан будет отреагировать "испугом" в виде нового витка спекулятивного роста.Поэтому,ждемс..Готовимся.

Как по мне, новости эти уже на рынках отыграны. Сейчас будем смотреть на мясо. По всей видимости на зиму его оденут в ватные фуфайки, дадут ржавые автоматы и погонят на убой.
Первые недели необстрелянное мясо буде массово дезертировать, массово умирать и массово сдаваться в плен. Потом отсеются более стойкие, вот они то и будут создавать реальные проблемы и усидят группировки орков.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 23:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Евро судя по динамике, хочет сходить еще ниже. Учитывая, что энергоемкие производства в Европе в простое, либо переезжают в США или третьи страны - то брать евро, это брать его на перспективу. Ищет эта валюта новый коридор себе. И не факт, что выше паритета вернется и там закрепится.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 02:01

  asti написав:
  bamper написав:
  asti написав:На чём так падаем?
Что, на референдумах больше голосов за Украину?!
ні на чому. класична курсова пила: два кроки вверх, один вниз.
зараз пішов вниз. чекайте на два догори.
Просто обставини, м'яко кажучи, не спонукають до укріплення гривні. Ідуть рехверендуми, загроза ядерного удару... а тим часом люди спокійно собі конвертують гривню на трьох місячні депо і журяться що Аккорд банк підняв курс на гривню.
"Нічєго нє панімаю!"

Референдуми це ніщо. Просто якесь звичайне гавкання кацапів.
Ядерні загрози такі самі, як і останні 7 місяців
Гарматне м'ясо в лугандоні скінчилось, тепер буде з руснявою пропискою.
Нічого не змінилось.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 9972997399749975
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