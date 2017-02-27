Откат нарисовали в предверии "мощных новостей" на этой неделе,запланированных на вторую ее половину.Завтра "рехферендумы на туалетной бумаге" заканчиваются по срокам,по результатам которых будут рождены всем уже известные "решения"..30 сентября куйло с посланием к федеральному собранию и речью готовится выступить и наиболее вероятно будет новая порция бреда-угроз и параллельной реальности,а может быть и официальное объявление войны Украине..На что рынок естественно просто обязан будет отреагировать "испугом" в виде нового витка спекулятивного роста.Поэтому,ждемс..Готовимся.
osafly написав:Откат нарисовали в предверии "мощных новостей" на этой неделе,запланированных на вторую ее половину.Завтра "рехферендумы на туалетной бумаге" заканчиваются по срокам,по результатам которых будут рождены всем уже известные "решения"..30 сентября куйло с посланием к федеральному собранию и речью готовится выступить и наиболее вероятно будет новая порция бреда-угроз и параллельной реальности,а может быть и официальное объявление войны Украине..На что рынок естественно просто обязан будет отреагировать "испугом" в виде нового витка спекулятивного роста.Поэтому,ждемс..Готовимся.
Как по мне, новости эти уже на рынках отыграны. Сейчас будем смотреть на мясо. По всей видимости на зиму его оденут в ватные фуфайки, дадут ржавые автоматы и погонят на убой. Первые недели необстрелянное мясо буде массово дезертировать, массово умирать и массово сдаваться в плен. Потом отсеются более стойкие, вот они то и будут создавать реальные проблемы и усидят группировки орков.
Евро судя по динамике, хочет сходить еще ниже. Учитывая, что энергоемкие производства в Европе в простое, либо переезжают в США или третьи страны - то брать евро, это брать его на перспективу. Ищет эта валюта новый коридор себе. И не факт, что выше паритета вернется и там закрепится.
asti написав:На чём так падаем? Что, на референдумах больше голосов за Украину?!
ні на чому. класична курсова пила: два кроки вверх, один вниз. зараз пішов вниз. чекайте на два догори.
Просто обставини, м'яко кажучи, не спонукають до укріплення гривні. Ідуть рехверендуми, загроза ядерного удару... а тим часом люди спокійно собі конвертують гривню на трьох місячні депо і журяться що Аккорд банк підняв курс на гривню. "Нічєго нє панімаю!"
Референдуми це ніщо. Просто якесь звичайне гавкання кацапів. Ядерні загрози такі самі, як і останні 7 місяців Гарматне м'ясо в лугандоні скінчилось, тепер буде з руснявою пропискою. Нічого не змінилось.
Zebra написав:Евро судя по динамике, хочет сходить еще ниже. Учитывая, что энергоемкие производства в Европе в простое, либо переезжают в США или третьи страны - то брать евро, это брать его на перспективу. Ищет эта валюта новый коридор себе. И не факт, что выше паритета вернется и там закрепится.