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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 99739974997599769977>
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 21:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Откат нарисовали в предверии "мощных новостей" на этой неделе,запланированных на вторую ее половину.Завтра "рехферендумы на туалетной бумаге" заканчиваются по срокам,по результатам которых будут рождены всем уже известные "решения"..30 сентября куйло с посланием к федеральному собранию и речью готовится выступить и наиболее вероятно будет новая порция бреда-угроз и параллельной реальности,а может быть и официальное объявление войны Украине..На что рынок естественно просто обязан будет отреагировать "испугом" в виде нового витка спекулятивного роста.Поэтому,ждемс..Готовимся.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 23:23

  osafly написав:Откат нарисовали в предверии "мощных новостей" на этой неделе,запланированных на вторую ее половину.Завтра "рехферендумы на туалетной бумаге" заканчиваются по срокам,по результатам которых будут рождены всем уже известные "решения"..30 сентября куйло с посланием к федеральному собранию и речью готовится выступить и наиболее вероятно будет новая порция бреда-угроз и параллельной реальности,а может быть и официальное объявление войны Украине..На что рынок естественно просто обязан будет отреагировать "испугом" в виде нового витка спекулятивного роста.Поэтому,ждемс..Готовимся.

Как по мне, новости эти уже на рынках отыграны. Сейчас будем смотреть на мясо. По всей видимости на зиму его оденут в ватные фуфайки, дадут ржавые автоматы и погонят на убой.
Первые недели необстрелянное мясо буде массово дезертировать, массово умирать и массово сдаваться в плен. Потом отсеются более стойкие, вот они то и будут создавать реальные проблемы и усидят группировки орков.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 23:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Евро судя по динамике, хочет сходить еще ниже. Учитывая, что энергоемкие производства в Европе в простое, либо переезжают в США или третьи страны - то брать евро, это брать его на перспективу. Ищет эта валюта новый коридор себе. И не факт, что выше паритета вернется и там закрепится.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 08:07

  Zebra написав:Евро судя по динамике, хочет сходить еще ниже. Учитывая, что энергоемкие производства в Европе в простое, либо переезжают в США или третьи страны - то брать евро, это брать его на перспективу. Ищет эта валюта новый коридор себе. И не факт, что выше паритета вернется и там закрепится.


трейдери вчать - не купуй актив під час падіння

треба чекати дна, потім другого дна

ще не час для спекуляцій ...евро впаде до 0,93
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 08:37

Запорожье
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🇪🇺EUR 40.40 40.80
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 08:58

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.40 42.60
🇪🇺EUR 40.40 40.80


с какой обменки в Запорожье вы обычно курс пишите?
kurdas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:03

🇺🇸USD 42.40 42.75
🇪🇺EUR 40.00 40.80
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:23

  kurdas написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.40 42.60
🇪🇺EUR 40.40 40.80


с какой обменки в Запорожье вы обычно курс пишите?


Я смотрю курсы всегда здесь.
https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... aporozhye/
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:29

  prodigy написав:
  Zebra написав:
трейдери вчать - не купуй актив під час падіння

треба чекати дна, потім другого дна

ще не час для спекуляцій ...евро впаде до 0,93

До 0.87.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:30

  dimo_0n написав:
  prodigy написав:
  Zebra написав:
трейдери вчать - не купуй актив під час падіння

треба чекати дна, потім другого дна

ще не час для спекуляцій ...евро впаде до 0,93

До 0.87.


до паритета с гривной
anduzenko
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