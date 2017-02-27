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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9974997599769977>
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Молнія!
Долар 42.40 на 42.60.
Євро 40.30 на 40.45!
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:36

Сейчас есть смысл купить 4-5 тыс. долларов или лучше подождать пару месяцев или недель??
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:40

  fin написав:Сейчас есть смысл купить 4-5 тыс. долларов или лучше подождать пару месяцев или недель??

Не дождешься))

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:45

  dimo_0n написав:
  prodigy написав:
  Zebra написав:
трейдери вчать - не купуй актив під час падіння

треба чекати дна, потім другого дна

ще не час для спекуляцій ...евро впаде до 0,93

До 0.87.


вірогідно
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:46

  prodigy написав:
  Zebra написав:Евро судя по динамике, хочет сходить еще ниже. Учитывая, что энергоемкие производства в Европе в простое, либо переезжают в США или третьи страны - то брать евро, это брать его на перспективу. Ищет эта валюта новый коридор себе. И не факт, что выше паритета вернется и там закрепится.


трейдери вчать - не купуй актив під час падіння

треба чекати дна, потім другого дна

ще не час для спекуляцій ...евро впаде до 0,93

які саме трейдери вчать? Герчікі? чого ці трейдери досягли, щоб когось вчити?
є правило "купувати коли ллється кров" від відомих інвесторів
я рекомендую конвертуватися в євро частинами за рівнями привабливості
0.95 - привабливо 10% доларової заначки конвертувати НЕ БІЛЬШЕ
0.91 - ще 15%
0.87 - +25%

якщо евро не впаде до цих рівнів, то ВОНО просто не потрібне, ВОНО є ризиковим активом, бо ВОНО - валюта валютного союзу, що як бачимо справа не стійка

якщо конвертувати усе по 0.93 - можна виграти пару відсотків на відскоку, але втратити гнучкість яку дає долар, і то є ризики - конвертувати значні суми в наш час не душе безпечно

P.S. Інвестувати я рекомендував у біткоїн, по 19к, сьогодні він вже по 20200 (+6%)
А буде коштувати 48 000.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:55

  fin написав:Сейчас есть смысл купить 4-5 тыс. долларов или лучше подождать пару месяцев или недель??

Чому ви вирішили зараз таке запитувати?
У вас же була раніше універсальна відповідь: купую завжди валюту не дивлячись на ціну.
Як могла назбиратися така велика сума?
Гривневий депозит закінчився? :mrgreen:
Так що дуже багато нестиковок]]]

По суті, іде війна, для гривні це біда, але більшість форума вирішила ризикнути і відкрили соціальний валютний депозит по 50 000 грн.

Сподіваюсь ви знайшли відповіді на свої питання 8)
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:44

И всё-таки я положительно не понимаю, почему падает доллар...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:54

  asti написав:И всё-таки я положительно не понимаю, почему падает доллар...

Приват начал выдавать уже доллары в эквиваленте 100т.грн., а не по 1000 долларов как ранее. + стал продавать доллары на депозит со вчерашнего дня.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:які саме трейдери вчать? Герчікі? чого ці трейдери досягли, щоб когось вчити?


відомий скамер, в БД скамерів НКЦПРФ давно сидить
"GERCHIK & CO"
https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha ... riv/#tab-2
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:59

asti
Та разве это падает, ну пару процентов отыграл, ну с пика 6-7 %. За это время фунт, евро, йена сходили сильнее на ЮГ)))
Понятно что все только начинается, а гривна я держится только на внешних вливаниях.
Убери вливания и 200 будет маленьким курсом) так что какой смысл гадать, пока войне ни конца ни края, просто тарьте бакс)
А желательно при такой инфляции тарить какие то активы, но тут вон н Золотишко и Крипта, и Коммоды, валится все.
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