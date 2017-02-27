Zebra написав:Евро судя по динамике, хочет сходить еще ниже. Учитывая, что энергоемкие производства в Европе в простое, либо переезжают в США или третьи страны - то брать евро, это брать его на перспективу. Ищет эта валюта новый коридор себе. И не факт, что выше паритета вернется и там закрепится.
трейдери вчать - не купуй актив під час падіння
треба чекати дна, потім другого дна
ще не час для спекуляцій ...евро впаде до 0,93
які саме трейдери вчать? Герчікі? чого ці трейдери досягли, щоб когось вчити? є правило "купувати коли ллється кров" від відомих інвесторів я рекомендую конвертуватися в євро частинами за рівнями привабливості 0.95 - привабливо 10% доларової заначки конвертувати НЕ БІЛЬШЕ 0.91 - ще 15% 0.87 - +25%
якщо евро не впаде до цих рівнів, то ВОНО просто не потрібне, ВОНО є ризиковим активом, бо ВОНО - валюта валютного союзу, що як бачимо справа не стійка
якщо конвертувати усе по 0.93 - можна виграти пару відсотків на відскоку, але втратити гнучкість яку дає долар, і то є ризики - конвертувати значні суми в наш час не душе безпечно
P.S. Інвестувати я рекомендував у біткоїн, по 19к, сьогодні він вже по 20200 (+6%) А буде коштувати 48 000.
fin написав:Сейчас есть смысл купить 4-5 тыс. долларов или лучше подождать пару месяцев или недель??
Чому ви вирішили зараз таке запитувати? У вас же була раніше універсальна відповідь: купую завжди валюту не дивлячись на ціну. Як могла назбиратися така велика сума? Гривневий депозит закінчився? Так що дуже багато нестиковок]]]
По суті, іде війна, для гривні це біда, але більшість форума вирішила ризикнути і відкрили соціальний валютний депозит по 50 000 грн.
asti Та разве это падает, ну пару процентов отыграл, ну с пика 6-7 %. За это время фунт, евро, йена сходили сильнее на ЮГ))) Понятно что все только начинается, а гривна я держится только на внешних вливаниях. Убери вливания и 200 будет маленьким курсом) так что какой смысл гадать, пока войне ни конца ни края, просто тарьте бакс) А желательно при такой инфляции тарить какие то активы, но тут вон н Золотишко и Крипта, и Коммоды, валится все.