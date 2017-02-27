Молнія!
Долар 42.40 на 42.60.
Євро 40.30 на 40.45!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 вер, 2022 09:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Молнія!
Долар 42.40 на 42.60.
Євро 40.30 на 40.45!
Додано: Вів 27 вер, 2022 09:36
Сейчас есть смысл купить 4-5 тыс. долларов или лучше подождать пару месяцев или недель??
Додано: Вів 27 вер, 2022 09:40
Не дождешься))
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 27 вер, 2022 09:45
Додано: Вів 27 вер, 2022 09:46
які саме трейдери вчать? Герчікі? чого ці трейдери досягли, щоб когось вчити?
є правило "купувати коли ллється кров" від відомих інвесторів
я рекомендую конвертуватися в євро частинами за рівнями привабливості
0.95 - привабливо 10% доларової заначки конвертувати НЕ БІЛЬШЕ
0.91 - ще 15%
0.87 - +25%
якщо евро не впаде до цих рівнів, то ВОНО просто не потрібне, ВОНО є ризиковим активом, бо ВОНО - валюта валютного союзу, що як бачимо справа не стійка
якщо конвертувати усе по 0.93 - можна виграти пару відсотків на відскоку, але втратити гнучкість яку дає долар, і то є ризики - конвертувати значні суми в наш час не душе безпечно
P.S. Інвестувати я рекомендував у біткоїн, по 19к, сьогодні він вже по 20200 (+6%)
А буде коштувати 48 000.
Додано: Вів 27 вер, 2022 09:55
Чому ви вирішили зараз таке запитувати?
У вас же була раніше універсальна відповідь: купую завжди валюту не дивлячись на ціну.
Як могла назбиратися така велика сума?
Гривневий депозит закінчився?
Так що дуже багато нестиковок]]]
По суті, іде війна, для гривні це біда, але більшість форума вирішила ризикнути і відкрили соціальний валютний депозит по 50 000 грн.
Сподіваюсь ви знайшли відповіді на свої питання
Додано: Вів 27 вер, 2022 10:54
Додано: Вів 27 вер, 2022 10:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
відомий скамер, в БД скамерів НКЦПРФ давно сидить
"GERCHIK & CO"
Додано: Вів 27 вер, 2022 10:59
asti
Та разве это падает, ну пару процентов отыграл, ну с пика 6-7 %. За это время фунт, евро, йена сходили сильнее на ЮГ)))
Понятно что все только начинается, а гривна я держится только на внешних вливаниях.
Убери вливания и 200 будет маленьким курсом) так что какой смысл гадать, пока войне ни конца ни края, просто тарьте бакс)
А желательно при такой инфляции тарить какие то активы, но тут вон н Золотишко и Крипта, и Коммоды, валится все.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|