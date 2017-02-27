Да я просто хочу на соцдепо немного сдать, думал, расти будемShummi написав:asti
Та разве это падает, ну пару процентов отыграл, ну с пика 6-7 %. За это время фунт, евро, йена сходили сильнее на ЮГ)))
Понятно что все только начинается, а гривна я держится только на внешних вливаниях.
Убери вливания и 200 будет маленьким курсом) так что какой смысл гадать, пока войне ни конца ни края, просто тарьте бакс)
А желательно при такой инфляции тарить какие то активы, но тут вон н Золотишко и Крипта, и Коммоды, валится все.
а тут...