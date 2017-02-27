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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9974997599769977
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:17

  Shummi написав:asti
Та разве это падает, ну пару процентов отыграл, ну с пика 6-7 %. За это время фунт, евро, йена сходили сильнее на ЮГ)))
Понятно что все только начинается, а гривна я держится только на внешних вливаниях.
Убери вливания и 200 будет маленьким курсом) так что какой смысл гадать, пока войне ни конца ни края, просто тарьте бакс)
А желательно при такой инфляции тарить какие то активы, но тут вон н Золотишко и Крипта, и Коммоды, валится все.
Да я просто хочу на соцдепо немного сдать, думал, расти будем
а тут... :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Шок, термінова новина, справжній обвал курса, обмінки кардинально змінили курси, останні котирування:
Долар 42 на 42.40!!!

Євро 40 на 40.35, пишуть про торг при продажі))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:44

Національний банк провів чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову та обміняв 100 мільйонів доларів та 20 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України вчергове провів операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків. До обміну НБУ запропонував 100 млн дол. США та 100 млн євро", – йдеться в повідомленні.

В обміну доларів США взяв участь один із 14 системно важливих банків. Була затребувана вся сума.

В обміні євро участь взяв також один банк із 14 системно важливих, який обміняв 20 млн євро.

"Такі операції здійснюються для вирішення проблеми з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, яка виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону", – додали в регуляторі.

Проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків поступово вирішується, про що, зокрема, свідчить зменшення кількості банків – учасників таких операцій.

Крім цього, порівняно з початком вересня залишки готівки в касах банків істотно збільшилися й банки починають активніше задовольняти попит громадян у готівковій валюті.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:53

  Zebra написав:Как по мне, новости эти уже на рынках отыграны. Сейчас будем смотреть на мясо. По всей видимости на зиму его оденут в ватные фуфайки, дадут ржавые автоматы и погонят на убой.
Первые недели необстрелянное мясо буде массово дезертировать, массово умирать и массово сдаваться в плен. Потом отсеются более стойкие, вот они то и будут создавать реальные проблемы и усидят группировки орков.


Зебра,сколько этих длб.. еще сдохнет здесь,это на курс гривни абсолютно не влияет.Да и войны сейчас другие,высокотехнологичные,поэтому колличество пехоты не так важно,как колличество продинутой техники и умение ее использоать.А там скоро реальные проблемы будут даже с Т62. Будут скоро на Т34 воевать и Т55 и на ИЛах летать,аки дяды в 44 :lol: Но гривне на это-тоже пофиг..А вот что плешивое уйло брякнет и как отреагирует запад и наши союзники на ядерные угрозы-вот это как раз таки имеет значение.Спекули всегда подхватят порыв..
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:05

  kurdas написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.40 42.60
🇪🇺EUR 40.40 40.80


с какой обменки в Запорожье вы обычно курс пишите?

евроломбард
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:05

  somilitark написав:Шок, термінова новина, справжній обвал курса, обмінки кардинально змінили курси, останні котирування:
Долар 42 на 42.40!!!

Євро 40 на 40.35, пишуть про торг при продажі))


Не знаю що там і де пишуть, але сьогодні обійшов в Ірпені більшість банків та обмінок чимало-ніде доллара на продаж не було в незалежності від намальованого курса(від41,70 до 43,80). В одній переді мною дівчина здала 200 але продавати кассир навідріз відмовилися, пославшись на вказівку начальства.
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