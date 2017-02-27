Шок, термінова новина, справжній обвал курса, обмінки кардинально змінили курси, останні котирування:
Долар 42 на 42.40!!!
Євро 40 на 40.35, пишуть про торг при продажі))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Шок, термінова новина, справжній обвал курса, обмінки кардинально змінили курси, останні котирування:
Долар 42 на 42.40!!!
Євро 40 на 40.35, пишуть про торг при продажі))
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:44
Національний банк провів чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову та обміняв 100 мільйонів доларів та 20 мільйонів євро.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк України вчергове провів операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків. До обміну НБУ запропонував 100 млн дол. США та 100 млн євро", – йдеться в повідомленні.
В обміну доларів США взяв участь один із 14 системно важливих банків. Була затребувана вся сума.
В обміні євро участь взяв також один банк із 14 системно важливих, який обміняв 20 млн євро.
"Такі операції здійснюються для вирішення проблеми з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, яка виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону", – додали в регуляторі.
Проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків поступово вирішується, про що, зокрема, свідчить зменшення кількості банків – учасників таких операцій.
Крім цього, порівняно з початком вересня залишки готівки в касах банків істотно збільшилися й банки починають активніше задовольняти попит громадян у готівковій валюті.
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:53
Зебра,сколько этих длб.. еще сдохнет здесь,это на курс гривни абсолютно не влияет.
А вот что плешивое уйло брякнет и как отреагирует запад и наши союзники на ядерные угрозы-вот это как раз таки имеет значение.Спекули всегда подхватят порыв..
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:05
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:05
Не знаю що там і де пишуть, але сьогодні обійшов в Ірпені більшість банків та обмінок чимало-ніде доллара на продаж не було в незалежності від намальованого курса(від41,70 до 43,80). В одній переді мною дівчина здала 200 але продавати кассир навідріз відмовилися, пославшись на вказівку начальства.
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:08
Ну якісь дуже примітивні байки пішли, візьміть свій електросамокат і махніть в Київ на Підлісну 1, там при вході в Сільпо є обмінка, наллють скільки треба, якщо треба 10-ку чи більше, то власник сам приїде на протязі 30 хвилин і по гуртовим курсам насипе геть фунт чи франк, якщо треба, одразу в обмінці перевірете всі купюри на справжність і цілісність.
Ну дуже дурноватий коментар, дафна відпочиває, вона виходить до таких перлів не додумалася, але є виходить завжди є куди пробивати дно.
А тим часом в Києві шокове падіння продовжується, на момент курси такі:
долар 41.90 на 42.10,
євро 39.90 на 40.20.
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:39
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:46
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