Шок, термінова новина, справжній обвал курса, обмінки кардинально змінили курси, останні котирування:
Долар 42 на 42.40!!!
Євро 40 на 40.35, пишуть про торг при продажі))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Шок, термінова новина, справжній обвал курса, обмінки кардинально змінили курси, останні котирування:
Долар 42 на 42.40!!!
Євро 40 на 40.35, пишуть про торг при продажі))
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:44
Національний банк провів чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову та обміняв 100 мільйонів доларів та 20 мільйонів євро.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк України вчергове провів операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків. До обміну НБУ запропонував 100 млн дол. США та 100 млн євро", – йдеться в повідомленні.
В обміну доларів США взяв участь один із 14 системно важливих банків. Була затребувана вся сума.
В обміні євро участь взяв також один банк із 14 системно важливих, який обміняв 20 млн євро.
"Такі операції здійснюються для вирішення проблеми з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, яка виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону", – додали в регуляторі.
Проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків поступово вирішується, про що, зокрема, свідчить зменшення кількості банків – учасників таких операцій.
Крім цього, порівняно з початком вересня залишки готівки в касах банків істотно збільшилися й банки починають активніше задовольняти попит громадян у готівковій валюті.
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:53
Зебра,сколько этих длб.. еще сдохнет здесь,это на курс гривни абсолютно не влияет.
А вот что плешивое уйло брякнет и как отреагирует запад и наши союзники на ядерные угрозы-вот это как раз таки имеет значение.Спекули всегда подхватят порыв..
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:05
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:05
Не знаю що там і де пишуть, але сьогодні обійшов в Ірпені більшість банків та обмінок чимало-ніде доллара на продаж не було в незалежності від намальованого курса(від41,70 до 43,80). В одній переді мною дівчина здала 200 але продавати кассир навідріз відмовилися, пославшись на вказівку начальства.
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:08
Ну якісь дуже примітивні байки пішли, візьміть свій електросамокат і махніть в Київ на Підлісну 1, там при вході в Сільпо є обмінка, наллють скільки треба, якщо треба 10-ку чи більше, то власник сам приїде на протязі 30 хвилин і по гуртовим курсам насипе геть фунт чи франк, якщо треба, одразу в обмінці перевірете всі купюри на справжність і цілісність.
Ну дуже дурноватий коментар, дафна відпочиває, вона виходить до таких перлів не додумалася, але є виходить завжди є куди пробивати дно.
А тим часом в Києві шокове падіння продовжується, на момент курси такі:
долар 41.90 на 42.10,
євро 39.90 на 40.20.
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:39
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:46
Додано: Вів 27 вер, 2022 15:53
Додано: Вів 27 вер, 2022 16:06
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............27.09.2022..........28.09.2022
дата розрахунку.............26.09.2022...........27.09.2022
Євро................................35,2375................35,2576...+0.06%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9641 (вчера 0.9636).
Индекс доллара DXY в 15-00 113.64 (вчера 113.67)
Ночью снова росли, но рекорд прошлой ночи устоял. Утром откатились до вчерашнего уровня.
Я редко комментирую события на наличном рынке, поскольку, мягко говоря, не считаю его слишком значимым, однако, хочется отметить один момент. Сегодняшнее падение - это возврат у тем уровням, на которых были до паники по поводу референдумов. Не исключено, что просто отыграли событие и вернулись к разнице между налом и безналом, обусловленной физическим дефицитом. Ну и про подкрепление налом со стороны НБУ не забываем - после третьего вливания уже вполне может проявиться эффект.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 вересня 2022 року, до державного бюджету
залучено 574 992 830,83 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 189 дней - 12% - 95 454 919,00 грн;
- до 27.09.2023 - 364 дня - 14% - 1 348 956,00 грн;
- до 13.03.2024 - 532 дня - 16% - 303 222 506,08 грн;
- до 05.10.2023 - 372 дня - 4.5% - $4 784 608,92.
Ажиотажа снова не наблюдалось.
Ставки без изменений.
Удовлетворены все немногочисленные заявки.
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