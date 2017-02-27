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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9975997699779978
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 16:26

  somilitark написав:Шок, термінова новина, справжній обвал курса, обмінки кардинально змінили курси, останні котирування:
Долар 42 на 42.40!!!

не знаю де там "блискава і шок", я приблизно в цей час здав по 42,60.
equinox
 
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