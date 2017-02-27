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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9975997699779978
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 16:26

  somilitark написав:Шок, термінова новина, справжній обвал курса, обмінки кардинально змінили курси, останні котирування:
Долар 42 на 42.40!!!

не знаю де там "блискава і шок", я приблизно в цей час здав по 42,60.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 16:59

  equinox написав:
  somilitark написав:Шок, термінова новина, справжній обвал курса, обмінки кардинально змінили курси, останні котирування:
Долар 42 на 42.40!!!

не знаю де там "блискава і шок", я приблизно в цей час здав по 42,60.

Вечір опупітельних історій продовжується.
Я трохи дотичний до цього бізнеса, тому запікаю зараз усіма наявними веселими смайликами зі списку.
М'яко кажучи ви говорите не правду.
Міняли це люди прибуток яких залежить від часу і випадкових людей там немає, лопухів без інтернета там точно немає. Саме в такі моменти різких змін прибуток максимальний, але і нервово це все, бо влетіти можна теж на раз два, тому всі в моменти різких змін буквально сидять в телефоні. Зараз війна, єдиний варіант здати по такій ціні це продати валюту десь у Бахмуті чи Краматорську, там зовсім інші фактори рулять.
Більше варіантів ніяких, другий день ми дуже активно валимся, в такі моменти занижають прийом і велику суму взалі можуть не прийняти по вказаним курсам, бо 42 під вечір може бути вльотом.
Люди в темі від ваших казок розсміялися, але ви продовжуйте, це реально смішно.
Що по вечору? ніякого відскоку немає, перекос в сторону продавців великий, судячи по всьому зниження буде продовжуватись.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:30

🇺🇸USD 41.80 42.20
🇪🇺EUR 39.50 40.10

на сколько еще укрепиться гривна?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

что кроме взорваных северных потоков еще происходит?
валютное ПВО сбило рокету?

кстатит на днях закончилась гривна, входящий поток уже меньше трат, пришлось сдавать первый еврик

потом почитал, что уважаемый Сибарит пишет - минуснули почти 100ярдов гривны из оборота с начала войны и вообще не понимаю, чего я не понимаю
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 18:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вот и 0.96 провалили по евро ...
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 18:27

  prodigy написав:🇺🇸USD 41.80 42.20
🇪🇺EUR 39.50 40.10

на сколько еще укрепиться гривна?

А от ніхто не знає на це питання точної відповіді, є така думка, що НБУ, або хтось зверху дуже активно втручається в ринок і тримає його в певних межах, тому ніхто не орієнтується на свої чуйки і звичні індикатори.
Я би поділив валютників на оптимістів і песимістів.
Але це розподілення працює тільки в спокійних умовах, деякі міняли свідомо можуть віддати суму дешевше поточного ринка чи невеликого зростання, бо впевнені, що далеко не полетить і вони встигнуть закритися, вони такі собі оптимісти по гривні, їх меншість, але вони існують.
Але зараз війна, всі гривню тримають по мінімуму, бо загальний тренд зрозумілий і в будь якому бізнесі головне "не влетіти". Тому звучить цинічно, але гривневий патріот
зараз, це самогубця в плані прибутків.
Гадаю, що на форумі також всі максимально запаковані валютою, вже у нікого немає депозитів і ОВДП на серйозні суми, точно так і у мінял, вони задраїли люки і чекають шторму.
Це моя думка, можу помилятися, але мої знайомі діють так як я описав.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 18:36

  somilitark написав:
  prodigy написав:🇺🇸USD 41.80 42.20
🇪🇺EUR 39.50 40.10

на сколько еще укрепиться гривна?

А от ніхто не знає на це питання точної відповіді, є така думка, що НБУ, або хтось зверху дуже активно втручається в ринок і тримає його в певних межах, тому ніхто не орієнтується на свої чуйки і звичні індикатори.
Я би поділив валютників на оптимістів і песимістів.
Але це розподілення працює тільки в спокійних умовах, деякі міняли свідомо можуть віддати суму дешевше поточного ринка чи невеликого зростання, бо впевнені, що далеко не полетить і вони встигнуть закритися, вони такі собі оптимісти по гривні, їх меншість, але вони існують.
Але зараз війна, всі гривню тримають по мінімуму, бо загальний тренд зрозумілий і в будь якому бізнесі головне "не влетіти". Тому звучить цинічно, але гривневий патріот
зараз, це самогубця в плані прибутків.
Гадаю, що на форумі також всі максимально запаковані валютою, вже у нікого немає депозитів і ОВДП на серйозні суми, точно так і у мінял, вони задраїли люки і чекають шторму.
Це моя думка, можу помилятися, але мої знайомі діють так як я описав.



у мене выйськові ОВДП на лям ...
чем могу
prodigy
 
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