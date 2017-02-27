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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 вер, 2022 19:45
Игорь Алексеевич написав:
К выходным опять увидим 42,5 - 43. Это кинули новость, что Америка выделила 12 млр. дол. и курс ушёл вниз. Завтра всё станет на свои места и 5 млрд ежем. как была у нас дыра, так она и останется.
Тут ещё забыт традиционный припев: и дыру через пару месяцев будут закрывать валютой вкладчиков клуба 50к.
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moveton
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:52
somilitark написав:
. Тому звучить цинічно, але гривневий патріот
зараз, це самогубця в плані прибутків.
Патріоти вони такі... Самогубці. Не цинічно, а героїчно.
prodigy написав: somilitark написав:
Гадаю, що на форумі також всі максимально запаковані валютою, вже у нікого немає депозитів і ОВДП на серйозні суми
, точно так і у мінял, вони задраїли люки і чекають шторму.
Це моя думка, можу помилятися, але мої знайомі діють так як я описав.
у мене выйськові ОВДП на лям ...
чем могу
І в мене щось схоже, ще й під 10%
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:58
Еще раз говорю,все это отскок перед дальнейшим прогрызанием вверх на предположительных новостях к концу недели.Валютчики хотят хорошо заработать,нужно пару дней на откуп..Вон,польский злотый,не чета гривне.На прошлой неделе покупался по 4.74,на сегодня курс уже 4.98-5. За неделю,падение порядка 6% к баксу...А у нас укрепляется-красопета.С какого перепуга,скажите пожалуйста?? Все это цирк писаный-рисованый-кратковременный.Конец месяца,зачастую так рисуют,именно под конец
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osafly
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:59
Zochan написав:
prodigy написав:у мене выйськові ОВДП на лям ...
чем могу
Чи потрібно після цього подавати декларацію (наступного року)?
Я почекаю штрафу від податкової (гривень 300 здається) - якщо пришлють, то подам. У мене ще й акції Алкині.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:07
osafly написав:
Вон,польский злотый,не чета гривне.На прошлой неделе покупался по 4.74,на сегодня курс уже 4.98-5. За неделю,падение порядка 6% к баксу...А у нас укрепляется-красопета.С какого перепуга,скажите пожалуйста??
Найкрасивіша закінчилася.
У нас нет прямой корреляции со злотым. Курс настолько завышен, что может быть всякое.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:08
osafly написав:
Конец месяца,зачастую так рисуют,именно под конец
Странно. А по моей статистике самый дорогой доллар обычно в пару последних дней месяца. Как новый начинается - несколько падает. И это дыхание рынка не только я заметил.
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