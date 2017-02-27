RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9976997799789979
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:45

  Игорь Алексеевич написав:К выходным опять увидим 42,5 - 43. Это кинули новость, что Америка выделила 12 млр. дол. и курс ушёл вниз. Завтра всё станет на свои места и 5 млрд ежем. как была у нас дыра, так она и останется.

Тут ещё забыт традиционный припев: и дыру через пару месяцев будут закрывать валютой вкладчиков клуба 50к.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:52

  somilitark написав:. Тому звучить цинічно, але гривневий патріот
зараз, це самогубця в плані прибутків.

Патріоти вони такі... Самогубці. Не цинічно, а героїчно.
  prodigy написав:
  somilitark написав:Гадаю, що на форумі також всі максимально запаковані валютою, вже у нікого немає депозитів і ОВДП на серйозні суми, точно так і у мінял, вони задраїли люки і чекають шторму.
Це моя думка, можу помилятися, але мої знайомі діють так як я описав.

у мене выйськові ОВДП на лям ...
чем могу

І в мене щось схоже, ще й під 10%
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1260 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Еще раз говорю,все это отскок перед дальнейшим прогрызанием вверх на предположительных новостях к концу недели.Валютчики хотят хорошо заработать,нужно пару дней на откуп..Вон,польский злотый,не чета гривне.На прошлой неделе покупался по 4.74,на сегодня курс уже 4.98-5. За неделю,падение порядка 6% к баксу...А у нас укрепляется-красопета.С какого перепуга,скажите пожалуйста?? Все это цирк писаный-рисованый-кратковременный.Конец месяца,зачастую так рисуют,именно под конец
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1460
З нами з: 29.05.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:59

  Zochan написав:
prodigy написав:у мене выйськові ОВДП на лям ...
чем могу

Чи потрібно після цього подавати декларацію (наступного року)?

Я почекаю штрафу від податкової (гривень 300 здається) - якщо пришлють, то подам. У мене ще й акції Алкині.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1260 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:07

  osafly написав:Вон,польский злотый,не чета гривне.На прошлой неделе покупался по 4.74,на сегодня курс уже 4.98-5. За неделю,падение порядка 6% к баксу...А у нас укрепляется-красопета.С какого перепуга,скажите пожалуйста??

Найкрасивіша закінчилася.
У нас нет прямой корреляции со злотым. Курс настолько завышен, что может быть всякое.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1260 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

как думаете - на фоне новостей о северном потоке - насколько еще может припасть еврик? :)
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 172
З нами з: 26.07.18
Подякував: 510 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:08

  osafly написав:Конец месяца,зачастую так рисуют,именно под конец

Странно. А по моей статистике самый дорогой доллар обычно в пару последних дней месяца. Как новый начинается - несколько падает. И это дыхание рынка не только я заметил.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2385
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:48

  moveton написав:
  Игорь Алексеевич написав:К выходным опять увидим 42,5 - 43. Это кинули новость, что Америка выделила 12 млр. дол. и курс ушёл вниз. Завтра всё станет на свои места и 5 млрд ежем. как была у нас дыра, так она и останется.

Тут ещё забыт традиционный припев: и дыру через пару месяцев будут закрывать валютой вкладчиков клуба 50к.

Можно подумать при таком раскладе не будут трогать другие вклады в валюте, которых в банках куда больше было чем конвертационных. Если будет такая ж. ,то по всем направлениям.
lara_08
 
Повідомлень: 365
З нами з: 05.05.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

USD Index 114,105
Danik
 
Повідомлень: 472
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9976997799789979
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shummi і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3125, 3126, 3127
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31261 35052752
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 19:34
Кучинелли
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22836496
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12542527
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1680)
27.09.2022 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.