З самого зрання все вказує не те, що укріплення гривні продовжиться.
А до євро ще крутішій буде підйом, бо він ще втратив 100 пунктів за добу.
Слава Україні!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 вер, 2022 09:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
З самого зрання все вказує не те, що укріплення гривні продовжиться.
А до євро ще крутішій буде підйом, бо він ще втратив 100 пунктів за добу.
Слава Україні!
Додано: Сер 28 вер, 2022 09:26
на жаль навпаки
🇺🇸USD 42.00 42.40 ( з ранку було +10коп до вчора, але зараз вже +20коп)
🇪🇺EUR 39.50 40.00 не рухається
крос eur/usd 0.95 (по домовленості 0,948)
форекс 0,955
Додано: Сер 28 вер, 2022 09:31
Мені здається, що зараз так званий відскок валютника, просто дуже сильно падали і деякі оператори хочуть стати в валюту і зафіксувати прибуток.
Але я бачу, що ситуативно пропозиції більше, зараз вгамують фіксіків і повинні рухатись вниз, закріплятися нижче 42 по долару, а євро нижче 40.
Додано: Сер 28 вер, 2022 09:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
обома руками за гривну,
по ОВДП курс 39,52 "вийти в нуль"(якщо брати за точку відліку червень , курс 35.5), тобто курс 42 -збиток 1500долл, 43 -2200 і так далі
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:00
Долар піднявся до нового 20-річного максимуму
Водночас фунт стерлінгів впав майже до історичного мінімуму через побоювання щодо планів радикального зниження податків у Британії. Фунт стерлінгів впав на 0,95% до 1,06345 дол. Він все ще зазнає серйозних втрат після падіння до історичного мінімуму в $1,0327 на початку тижня.
Індекс долара США по відношенню до кошика основних валют піднявся приблизно на 0,5%, досягнувши нового максимуму в 114,70 на азійських торгах.
Невпинне зростання курсу долара відбулося в той момент, коли дохідність 10-річних казначейських облігацій США вперше з 2010 року зросла до 4%, перевищивши 4,004%. Дворічна прибутковість становила 4,2891%.
Китайський юань впав до 7,2350 за долар, що є найнижчим рівнем з моменту появи таких даних у 2011 році.
Джерело повідомило Reuters пізно у вівторок, що грошово-кредитна влада Китаю просить місцеві банки відновити інструмент фіксації юаня, від якого вони відмовилися два роки тому, оскільки вони намагаються керувати та захищати валюту, яка швидко слабшає.
Євро втратив 0,45%, знизившись до 0,9550 долара, недалеко від свого останнього 20-річного мінімуму в 0,9528 долара, а спалах газової кризи в єврозоні додав похмурих перспектив для євро.
Фондовий індекс S&P 500 у вівторок впав до найнижчого рівня майже за два роки через занепокоєння з приводу суперагресивного посилення політики ФРС США.
S&P 500 досяг сесійного мінімуму в 3623,29, найнижчої точки на внутрішньоденній основі з 30 листопада 2020 року. Пізнє зростання допомогло відштовхнути індекс від найгіршого рівня дня, але індекс все одно закрився нижче шосту сесію поспіль, оскільки він втратив 7,75 пункта, або 0,21%, до 3647,29.
Після того, як базовий індекс впав більш ніж на 20% від свого максимуму на початку січня до мінімуму 16 червня, що підтвердило, що обвал справді був ведмежим ринком, S&P потім підвищився до середини серпня.
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