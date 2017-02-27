Додано: Сер 28 вер, 2022 10:00

Долар піднявся до нового 20-річного максимуму



Водночас фунт стерлінгів впав майже до історичного мінімуму через побоювання щодо планів радикального зниження податків у Британії. Фунт стерлінгів впав на 0,95% до 1,06345 дол. Він все ще зазнає серйозних втрат після падіння до історичного мінімуму в $1,0327 на початку тижня.



Індекс долара США по відношенню до кошика основних валют піднявся приблизно на 0,5%, досягнувши нового максимуму в 114,70 на азійських торгах.



Невпинне зростання курсу долара відбулося в той момент, коли дохідність 10-річних казначейських облігацій США вперше з 2010 року зросла до 4%, перевищивши 4,004%. Дворічна прибутковість становила 4,2891%.



Китайський юань впав до 7,2350 за долар, що є найнижчим рівнем з моменту появи таких даних у 2011 році.



Джерело повідомило Reuters пізно у вівторок, що грошово-кредитна влада Китаю просить місцеві банки відновити інструмент фіксації юаня, від якого вони відмовилися два роки тому, оскільки вони намагаються керувати та захищати валюту, яка швидко слабшає.



Євро втратив 0,45%, знизившись до 0,9550 долара, недалеко від свого останнього 20-річного мінімуму в 0,9528 долара, а спалах газової кризи в єврозоні додав похмурих перспектив для євро.



Фондовий індекс S&P 500 у вівторок впав до найнижчого рівня майже за два роки через занепокоєння з приводу суперагресивного посилення політики ФРС США.



S&P 500 досяг сесійного мінімуму в 3623,29, найнижчої точки на внутрішньоденній основі з 30 листопада 2020 року. Пізнє зростання допомогло відштовхнути індекс від найгіршого рівня дня, але індекс все одно закрився нижче шосту сесію поспіль, оскільки він втратив 7,75 пункта, або 0,21%, до 3647,29.



Після того, як базовий індекс впав більш ніж на 20% від свого максимуму на початку січня до мінімуму 16 червня, що підтвердило, що обвал справді був ведмежим ринком, S&P потім підвищився до середини серпня.