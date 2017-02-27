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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9977997899799980
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

З самого зрання все вказує не те, що укріплення гривні продовжиться.
А до євро ще крутішій буде підйом, бо він ще втратив 100 пунктів за добу.
Слава Україні!
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:26

  somilitark написав:З самого зрання все вказує не те, що укріплення гривні продовжиться.
А до євро ще крутішій буде підйом, бо він ще втратив 100 пунктів за добу.
Слава Україні!


на жаль навпаки

🇺🇸USD 42.00 42.40 ( з ранку було +10коп до вчора, але зараз вже +20коп)
🇪🇺EUR 39.50 40.00 не рухається

крос eur/usd 0.95 (по домовленості 0,948)

форекс 0,955
https://www.xe.com/currencyconverter/co ... EUR&To=USD
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:31

  prodigy написав:
  somilitark написав:З самого зрання все вказує не те, що укріплення гривні продовжиться.
А до євро ще крутішій буде підйом, бо він ще втратив 100 пунктів за добу.
Слава Україні!


на жаль навпаки

🇺🇸USD 42.00 42.40 ( з ранку було +10коп до вчора, але зараз вже +20коп)
🇪🇺EUR 39.50 40.00 не рухається

Мені здається, що зараз так званий відскок валютника, просто дуже сильно падали і деякі оператори хочуть стати в валюту і зафіксувати прибуток.
Але я бачу, що ситуативно пропозиції більше, зараз вгамують фіксіків і повинні рухатись вниз, закріплятися нижче 42 по долару, а євро нижче 40.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Але я бачу, що ситуативно пропозиції більше, зараз вгамують фіксіків і повинні рухатись вниз, закріплятися нижче 42 по долару, а євро нижче 40.


обома руками за гривну,

по ОВДП курс 39,52 "вийти в нуль"(якщо брати за точку відліку червень , курс 35.5), тобто курс 42 -збиток 1500долл, 43 -2200 і так далі
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:00

Долар піднявся до нового 20-річного максимуму

Водночас фунт стерлінгів впав майже до історичного мінімуму через побоювання щодо планів радикального зниження податків у Британії. Фунт стерлінгів впав на 0,95% до 1,06345 дол. Він все ще зазнає серйозних втрат після падіння до історичного мінімуму в $1,0327 на початку тижня.

Індекс долара США по відношенню до кошика основних валют піднявся приблизно на 0,5%, досягнувши нового максимуму в 114,70 на азійських торгах.

Невпинне зростання курсу долара відбулося в той момент, коли дохідність 10-річних казначейських облігацій США вперше з 2010 року зросла до 4%, перевищивши 4,004%. Дворічна прибутковість становила 4,2891%.

Китайський юань впав до 7,2350 за долар, що є найнижчим рівнем з моменту появи таких даних у 2011 році.

Джерело повідомило Reuters пізно у вівторок, що грошово-кредитна влада Китаю просить місцеві банки відновити інструмент фіксації юаня, від якого вони відмовилися два роки тому, оскільки вони намагаються керувати та захищати валюту, яка швидко слабшає.

Євро втратив 0,45%, знизившись до 0,9550 долара, недалеко від свого останнього 20-річного мінімуму в 0,9528 долара, а спалах газової кризи в єврозоні додав похмурих перспектив для євро.

Фондовий індекс S&P 500 у вівторок впав до найнижчого рівня майже за два роки через занепокоєння з приводу суперагресивного посилення політики ФРС США.

S&P 500 досяг сесійного мінімуму в 3623,29, найнижчої точки на внутрішньоденній основі з 30 листопада 2020 року. Пізнє зростання допомогло відштовхнути індекс від найгіршого рівня дня, але індекс все одно закрився нижче шосту сесію поспіль, оскільки він втратив 7,75 пункта, або 0,21%, до 3647,29.

Після того, як базовий індекс впав більш ніж на 20% від свого максимуму на початку січня до мінімуму 16 червня, що підтвердило, що обвал справді був ведмежим ринком, S&P потім підвищився до середини серпня.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 11:05

Запорожье
USD 42.05 +0.065 42.55 +0.034
EUR 39.60 -0.35 40.45 -0.352
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 11:43

  edvardd написав:Запорожье
USD 42.05 +0.065 42.55 +0.034
EUR 39.60 -0.35 40.45 -0.352


на минфине светится в среднем
USD 42.25 42.50
EUR 39.95 40.60 но здесь есть в разных обменниках большие разбеги
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 11:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Если бы евро устаканилось на 0.955 по текущим котировкам, то на наличке оно бы сползло до 0.935 - 0.945
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:00

Сенат США поддержал временное финансирование Украины на более чем $12 миллиардов

Из них:
✔️$3 млрд пойдут на оружие;
✔️$ 1,5 млрд — на пополнение запасов оружия США, переданных Украине;
✔️$ 540 млн на увеличение производства боеприпасов;
✔️$ 2,8 млрд для поддержки разведки, специальных выплат для войск США, размещенных в Европе;
✔️$ 4,5 млрд на экономическую помощь для Украины.

Законопроект также уполномочивает Байдена направить до $3,7 млрд на дополнительную военную помощь для ВСУ.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:02

  edvardd написав:Запорожье
USD 42.05 +0.065 42.55 +0.034
EUR 39.60 -0.35 40.45 -0.352

USD 42.10 +0.115 42.65 +0.134
EUR 39.75 -0.2 40.60 -0.202
edvardd
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