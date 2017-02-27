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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9978997999809981
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:47

(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42

А дешевше ніяк не буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 13:55

Investor_K
За определенную сумму можно лично для вас договориться....пА 8 :D
Анд_рей
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:02

  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42

Если Кабмин заложил курс 42, то официальный фиксированный курс будет в любом случае будет пересмотрен в эту сторону, иначе запланированные в бюджете показатели доходов, сборов, акцизов не сойдутся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:15

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............28.09.2022..........29.09.2022
дата розрахунку..............27.09.2022...........28.09.2022
Євро.................................35,2576................34,9742...-0.80%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9564 (вчера 0.9641).

Индекс доллара DXY в 15-00 114.58 (вчера 113.64)
Около полудня доллар обновил 20-летний максимум, после чего стал достаточно интенсивно колебаться на уровнях чуть ниже этого максимума.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Около полудня доллар обновил 20-летний максимум, после чего стал достаточно интенсивно колебаться на уровнях чуть ниже этого максимума.


Может, есть смысл нырнуть в евро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:24

  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42

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Олежан
 
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  #<1 ... 9978997999809981
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