(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 вер, 2022 12:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 28 вер, 2022 13:55
Investor_K
За определенную сумму можно лично для вас договориться....пА 8
Додано: Сер 28 вер, 2022 14:02
Додано: Сер 28 вер, 2022 14:15
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............28.09.2022..........29.09.2022
дата розрахунку..............27.09.2022...........28.09.2022
Євро.................................35,2576................34,9742...-0.80%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9564 (вчера 0.9641).
Индекс доллара DXY в 15-00 114.58 (вчера 113.64)
Около полудня доллар обновил 20-летний максимум, после чего стал достаточно интенсивно колебаться на уровнях чуть ниже этого максимума.
Додано: Сер 28 вер, 2022 14:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 28 вер, 2022 14:24
Додано: Сер 28 вер, 2022 15:34
Свято наближається!©
Та чого вже там)) - давайте залазьте ще й в кредитні кошти)) - або, взагалі, візьміть споживчий кредит і на конвертаційні депо порозкидайте по всіх можливих банках))
Так би мовити, як влазити, то на цілОоого!
Додано: Сер 28 вер, 2022 15:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
так тут риска никакого
даже если курс официальный не прыгнет о 42, поменяете бакс и вернете грн на счет
Л- логика
Додано: Сер 28 вер, 2022 15:41
И купить необходимый товар по старым ценам вы хотели сказать? Потому как обналичивание средств с кредитной карты в банкомате кроме грейс-периода это еще и комиссия взимаемая сразу - 4%. И не хочу вас расстраивать но многим кто впервые снял кредитный нал а раньше всегда только платил в терминалах или онлайн и вкладывался в грейс период тот же Моно моментально обнуляет лимиты. Так что заработок будет разовый и мелкий и плюс потеря кредитного лимита что делает это очень сомнительным мероприятием.
|