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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 вер, 2022 15:56
Олежан написав: Xenon написав:
(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
наличка 50+
кстати, нормальная тема.
опустошить все кредитные карты с грейспериодом и купить долл
а через 2-3 недели образуется не плохая маржа
Великий комбинатор снова в деле.Ты лучше сними гривны с кредитки и закопай их на поле кукурузном,сюда обязательно напиши координаты GPS и будет тебе маржа 100%,они проростут в гривневое дерево.Закопаешь баксы-баксы выростут.Что посеешь-то пожнешь
Будешь потом с ключом в руке танцы танцевать от счастья,как в известном детском фильме.Скажите,как его зовут...
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osafly
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Додано: Сер 28 вер, 2022 16:00
osafly написав: Олежан написав: Xenon написав:
(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
наличка 50+
кстати, нормальная тема.
опустошить все кредитные карты с грейспериодом и купить долл
а через 2-3 недели образуется не плохая маржа
Великий комбинатор снова в деле.Ты лучше сними гривны с кредитки и закопай их на поле кукурузном,сюда обязательно напиши координаты GPS и будет тебе маржа 100%,они проростут в гривневое дерево.Закопаешь баксы-баксы выростут.Что посеешь-то пожнешь
Будешь потом с ключом в руке танцы танцевать от счастья,как в известном детском фильме.Скажите,как его зовут...
криптобуратино, ошибся веткой
здесь твоя вонь не нужна
что там, как лоха в аукционах недвиги развели?)))
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Олежан
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Додано: Сер 28 вер, 2022 16:07
Да не благодари...Не забудь координаты сюда написать.Если не напишешь-ничего не вырастит,так и знай.Беги быстрее опустошай кредитку.Тема рабочая-твоя.Можешь и жесткий диск с компа туда же зарыть и телефон,все на чем лазил по криптопомойкам,с чего покупал криптофантики,все туда же..в одну яму.Будут иксы и профит со всех вложений.А то 7 иксов убытка-так уметь надо.Ничего,все отобьешь,сможешь даже шаурмой от Ашота себя побаловать в следующем месяце.
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osafly
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