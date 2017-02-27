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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 вер, 2022 15:56
Олежан написав: Xenon написав:
(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
наличка 50+
кстати, нормальная тема.
опустошить все кредитные карты с грейспериодом и купить долл
а через 2-3 недели образуется не плохая маржа
Великий комбинатор снова в деле.Ты лучше сними гривны с кредитки и закопай их на поле кукурузном,сюда обязательно напиши координаты GPS и будет тебе маржа 100%,они проростут в гривневое дерево.Закопаешь баксы-баксы выростут.Что посеешь-то пожнешь
Будешь потом с ключом в руке танцы танцевать от счастья,как в известном детском фильме.Скажите,как его зовут...
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Додано: Сер 28 вер, 2022 16:07
Да не благодари...Не забудь координаты сюда написать.Если не напишешь-ничего не вырастит,так и знай.Беги быстрее опустошай кредитку.Тема рабочая-твоя.Можешь и жесткий диск с компа туда же зарыть и телефон,все на чем лазил по криптопомойкам,с чего покупал криптофантики,все туда же..в одну яму.Будут иксы и профит со всех вложений.А то 7 иксов убытка-так уметь надо.Ничего,все отобьешь,сможешь даже шаурмой от Ашота себя побаловать в следующем месяце.
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osafly
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Додано: Сер 28 вер, 2022 18:54
Corpocrator написав:
что кроме взорваных северных потоков еще происходит?
валютное ПВО сбило рокету?
кстатит на днях закончилась гривна, входящий поток уже меньше трат, пришлось сдавать первый еврик
потом почитал, что уважаемый Сибарит пишет - минуснули почти 100ярдов гривны
из оборота с начала войны и вообще не понимаю, чего я не понимаю
у нас з Сибаритом різні точки зору - він вважає, що мінуснулі 100 ярдів грн, по моїх розрахунках - добавили десь 140-150 ярдів грн.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 19:25
osafly
эта тролляка думаю по крипте давно влетела и обходит мимо или просто свистит, как и здесь. там мозгов максимум купить баксы и ждать па 50. давно в игноре, а вам поприкалываться видимо...
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чик
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Додано: Сер 28 вер, 2022 19:29
alexanderbukin93 написав:
почему такой расплывчатый срок инсайда?
след заседание по монетарной политике нбу 21.10
вот тогда и возможно будут изменения
життя таке, що і без інсайдів потрібно регулярно вкладуватися в валюту, хто має намір це робити (в розрізі клубу 50К). Адже якщо не НБУ, то банки можуть в будь-який день прикрити, чи зробити на кілька %% невигіднішими умови. Приклад: аккорд.
Єдиний сенс притримати гривню - спробувати заробити %% до кінця місяця. Але то високий політ для свинорилів.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 19:36
чик
Обладатель неприступной по цене аренды однушки в ЦП(аренда в долларах с 17года только растёт и уже минимум полторы тыщи за 55метров) сам госпо...Респект007 влетел на крипте??? И как жто произошло с его талантом предвидеть жЫрр и делать везде минимум два конца в свою сторону?
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барабашов
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Додано: Сер 28 вер, 2022 20:19
Євросоюз переказав Україні 500 млн євро фінансової допомоги з оголошеного у вересні пакету підтримки.
Віцепрем’єр-міністерка Стефанішина підтвердила надходження коштів.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 20:21
Європейський центральний банк, ймовірно, підвищить процентні ставки на 0,75 відсоткових пунктів наступного місяця
"Ми зробимо те, що маємо зробити, тобто продовжимо підвищення процентних ставок на наступних кількох засіданнях", - заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард на заході Atlantic Council у Франкфурті.
За її словами, "першою метою банку було підняти ставки до рівня "нейтральна ставка", яка не сприяла та не обмежувала зростання".
На останніх двох засіданнях ЄЦБ підвищив ставку за депозитами з мінус 0,5 відсотка до 0,75 відсотка, намагаючись подолати рекордну інфляцію в єврозоні. Але Лагард сказала, що цей рівень все ще нижчий за нейтральну ставку, яка, за оцінками посадовців, становить 1-2 відсотки в єврозоні.
ЄЦБ ставить за мету інфляцію у 2%, але очікується, що зростання цін в єврозоні зросте до нового рекорду в 9,7 відсотка, коли в п'ятницю будуть опубліковані нові дані.
Лагард сказала, що інфляція була "більш стійкою та такого масштабу, якого ніхто не очікував".
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Додано: Сер 28 вер, 2022 20:36
чик написав:osafly
эта тролляка думаю по крипте давно влетела и обходит мимо или просто свистит, как и здесь. там мозгов максимум купить баксы и ждать па 50. давно в игноре, а вам поприкалываться видимо...
Чик,приветствую.Да он гонит такое,что потролить,сам Бог велел.Вон человек сразу сообразил и ему сказал-по карте,снятие кредитных денег-4%..Но оно ж не знает кроме теории нифига.Если б он только обо всех своих вложениях признавался,тут можно был б мемуары ваять.Одна его история покупки токена Mina по 4.4$ чего стоят..А сейчас она стоит 0.57$ Я между прочим ее тоже купил,чего уж скрывать,но не по тем ценам...А покупать баксы на кредитные деньги,это реально нужно быть гением..Кстати,реально интересно,если курс официальный подымут на 42,наличка снова оторвется % на 10+ выше??? Пока не заработает полноценно межбанк,я думаю,официальный и "уличный" курсы никогда не сравняются
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osafly
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Додано: Сер 28 вер, 2022 21:06
Zochan написав:
prodigy написав:у мене выйськові ОВДП на лям ...
чем могу
Чи потрібно після цього подавати декларацію (наступного року)?
за власним бажанням можна і подати
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