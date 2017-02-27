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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9980998199829983
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:12

  moveton написав:
  Zochan написав:
prodigy написав:у мене выйськові ОВДП на лям ...
чем могу

Чи потрібно після цього подавати декларацію (наступного року)?

НКУ специальном текстом указывает, что ОВГЗ налогами не облагаются и поэтому декларировать их не обязательно. Хотя и можно, если кому-то хочется, чтобы налоговая меньше скучала.


питання трохи в іншій площині - якщо скажімо відсотки по ОВДП за рік склали 5-10к грн, це одна справа, якщо 100-200к то це вже інша річ. Ну а про 1млн+ то взагалі... тобто Ви подаєте декларацію щоб показати певні прибутки. Наприлад, людина ніде не оформлена та не працює... рант'є так би мовити :-) от вона і подає таку декларацію де показує от мій легальний прибуток від депозитів та овдп за рік складає 500к грн... і далі собі спокійно займається улюбленими справами
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:31

  DmitryZP написав:от вона і подає таку декларацію де показує от мій легальний прибуток від депозитів та овдп за рік складає 500к грн... і далі собі спокійно займається улюбленими справами

Подать может, но зачем? Там, где требуют подтверждения легальности дохода (например, чтобы те же ценные бумаги купить), в декларацию не смотрят. Там про доходы от депозита нужно отдельную справку из банка и ещё и доказать, что сам депозит на легальные доходы был оформлен. С ценными бумагами: отдельная справка. А декларация чисто для добровольного информирования налоговой, что вот был у меня такой доход и я с него хочу налог заплатить. Другой вопрос, что если уже всё уплачено сторонними налоговыми агентами, то в каких-то случаях декларацию подавать всё равно нужно (без дополнительной уплаты налогов от этого), а в каких-то - нет. Это уже каждый под свои обстоятельства должен НКУ курить.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:35

  moveton написав:
  DmitryZP написав:от вона і подає таку декларацію де показує от мій легальний прибуток від депозитів та овдп за рік складає 500к грн... і далі собі спокійно займається улюбленими справами

Подать может, но зачем? Там, где требуют подтверждения легальности дохода (например, чтобы те же ценные бумаги купить), в декларацию не смотрят.

А вы пробовали или просто теория? У фоп кроме декларации ничего нет. Декларация фо по сути ничем не отличается. Справка с налоговой подходит. Справка строится вообщем на декларации (если вы хотите засветить дополнительные доходы). Подача декларации автоматически показывает, что вы раскрыли инфу о своих доходах гос органам, поэтому финмону уже не должно быть к вам дела.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:49

  Ромасик написав:А вы пробовали или просто теория? У фоп кроме декларации ничего нет. Декларация фо по сути ничем не отличается. Справка с налоговой подходит.

Сам ФОП. Пробовал. На просто декларацию, которую пытался показать вместо справки из налоговой потому, что та справка начинает в себя включать очередной квартал только через полтора месяца после его окончания, меня послали: сказали, что тогда на декларации должна быть какая-то отметка о её принятии налоговой, а я так и не понял, как это отметку поставить на электронную декларацию. Вот именно справка из налоговой в этом деле самое принимаемое. Но доходов от депозитов в ней нет. Может и появятся, если их явно задекларировать. Но справку о легальности тела депозита, которая ХЗ, как вообще выглядеть должна, всё равно потребуют. А если не предоставить, тогда и проценты нелегальными получаются. Это я тоже проходил.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 23:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Сам ФОП. Пробовал. На просто декларацию, которую пытался показать вместо справки из налоговой потому, что та справка начинает в себя включать очередной квартал только через полтора месяца после его окончания, меня послали: сказали, что тогда на декларации должна быть какая-то отметка о её принятии налоговой, а я так и не понял, как это отметку поставить на электронную декларацию. Вот именно справка из налоговой в этом деле самое принимаемое. Но доходов от депозитов в ней нет. Может и появятся, если их явно задекларировать. Но справку о легальности тела депозита, которая ХЗ, как вообще выглядеть должна, всё равно потребуют. А если не предоставить, тогда и проценты нелегальными получаются. Это я тоже проходил.

Когда подается отчет в налоговую, то в ответ приходят в электронном виде 2 квитанции:
1я - о том что отчет получен налоговой
2я о том что отчет официально проверен и принят. Вот эту 2ю квитанцию нужно вместе с отчетом подавать для доказательства уровня доходов.
foxluck
 
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