Додано: Сер 28 вер, 2022 21:31

DmitryZP написав: от вона і подає таку декларацію де показує от мій легальний прибуток від депозитів та овдп за рік складає 500к грн... і далі собі спокійно займається улюбленими справами от вона і подає таку декларацію де показує от мій легальний прибуток від депозитів та овдп за рік складає 500к грн... і далі собі спокійно займається улюбленими справами

Подать может, но зачем? Там, где требуют подтверждения легальности дохода (например, чтобы те же ценные бумаги купить), в декларацию не смотрят. Там про доходы от депозита нужно отдельную справку из банка и ещё и доказать, что сам депозит на легальные доходы был оформлен. С ценными бумагами: отдельная справка. А декларация чисто для добровольного информирования налоговой, что вот был у меня такой доход и я с него хочу налог заплатить. Другой вопрос, что если уже всё уплачено сторонними налоговыми агентами, то в каких-то случаях декларацию подавать всё равно нужно (без дополнительной уплаты налогов от этого), а в каких-то - нет. Это уже каждый под свои обстоятельства должен НКУ курить.