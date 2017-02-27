Slon_Nosov вже завтра почнуться качелі ))) Після 15:00.
Головне - не панікувати.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:09
Slon_Nosov вже завтра почнуться качелі ))) Після 15:00.
Головне - не панікувати.
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:09
Сусідня держала збирається як мінімум захоплювати Донецьку та Запоріжську область у адміністративних кордонах, об'явила для цього могилізацію. Курс приречений.
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Запорожье нет, принимают вроде в границах оккупированной части. Но это думаю торг, на заморозку никто не пойдет, и война почти наверняка продолжится.
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