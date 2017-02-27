moveton написав:

Ромасик написав: А вы пробовали или просто теория? У фоп кроме декларации ничего нет. Декларация фо по сути ничем не отличается. Справка с налоговой подходит. А вы пробовали или просто теория? У фоп кроме декларации ничего нет. Декларация фо по сути ничем не отличается. Справка с налоговой подходит.

Сам ФОП. Пробовал. На просто декларацию, которую пытался показать вместо справки из налоговой потому, что та справка начинает в себя включать очередной квартал только через полтора месяца после его окончания, меня послали: сказали, что тогда на декларации должна быть какая-то отметка о её принятии налоговой, а я так и не понял, как это отметку поставить на электронную декларацию. Вот именно справка из налоговой в этом деле самое принимаемое. Но доходов от депозитов в ней нет. Может и появятся, если их явно задекларировать. Но справку о легальности тела депозита, которая ХЗ, как вообще выглядеть должна, всё равно потребуют. А если не предоставить, тогда и проценты нелегальными получаются. Это я тоже проходил.