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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 вер, 2022 09:01
moveton написав: foxluck написав:
2я о том что отчет официально проверен и принят. Вот эту 2ю квитанцию нужно вместе с отчетом подавать для доказательства уровня доходов.
Так и подозревал. Но уже не дошло до проверки: началась война и доказывать доход для покупки ценных бумаг стало не актуально.
От ми й повернулися до відповіді на питання "чи є сенс подавати" - "так,є"
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DmitryZP
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:47
moveton написав: Ромасик написав:
А вы пробовали или просто теория? У фоп кроме декларации ничего нет. Декларация фо по сути ничем не отличается. Справка с налоговой подходит.
Сам ФОП. Пробовал. На просто декларацию, которую пытался показать вместо справки из налоговой потому, что та справка начинает в себя включать очередной квартал только через полтора месяца после его окончания, меня послали: сказали, что тогда на декларации должна быть какая-то отметка о её принятии налоговой, а я так и не понял, как это отметку поставить на электронную декларацию. Вот именно справка из налоговой в этом деле самое принимаемое. Но доходов от депозитов в ней нет. Может и появятся, если их явно задекларировать. Но справку о легальности тела депозита, которая ХЗ, как вообще выглядеть должна, всё равно потребуют. А если не предоставить, тогда и проценты нелегальными получаются. Это я тоже проходил.
Здесь согласен, декларация должна быть с отметкой налоговой о принятии, иначе это просто заготовка. С бумажной понятно как получить штамп, с электронной - тяжелее. Имею некоторый опыт подачи ворд, пдф файлов с ецп в виде писем, но обычно на объяснения нужно потратить много энергии.
Но все же мы пришли к выводу, что поданная
жекларация приравнивается к справке о доходах.
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Ромасик
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Додано: Чет 29 вер, 2022 11:19
Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.
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somilitark
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4
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:57
somilitark написав:
Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.
ждут качели 03,10,22... будет опять не скучно.
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Slon_Nosov
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1
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:09
Slon_Nosov вже завтра почнуться качелі ))) Після 15:00.
Головне - не панікувати.
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Andrey2512
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:09
Slon_Nosov написав: somilitark написав:
Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.
ждут качели 03,10,22... будет опять не скучно.
Сусідня держала збирається як мінімум захоплювати Донецьку та Запоріжську область у адміністративних кордонах, об'явила для цього могилізацію. Курс приречений.
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Zebra
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2
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:28
Запорожье нет, принимают вроде в границах оккупированной части. Но это думаю торг, на заморозку никто не пойдет, и война почти наверняка продолжится.
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Shummi
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Додано: Чет 29 вер, 2022 13:14
Странно, не могу понять, почему падает курс?
Уже и аннексия им нипочем штоле??
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asti
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Додано: Чет 29 вер, 2022 13:16
asti написав:
Странно, не могу понять, почему падает курс?
Уже и аннексия им нипочем штоле??
а почему он рос когда шла активная контратака?
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Олежан
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Додано: Чет 29 вер, 2022 13:28
Shummi написав:
Запорожье нет, принимают вроде в границах оккупированной части. Но это думаю торг, на заморозку никто не пойдет, и война почти наверняка продолжится.
Они уже в новостя пишут про "временно оккупированный областной центр"... Как и развивают тему про "отрезать Украину от Чёрного моря".
Так что курс скоро пойдёт вверх, но это, на моё мнение, будет разводняк хомячков, которые понесут оставшиеся гривны в обменники.
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Andrey2512
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