От ми й повернулися до відповіді на питання "чи є сенс подавати" - "так,є"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 вер, 2022 09:01
От ми й повернулися до відповіді на питання "чи є сенс подавати" - "так,є"
Додано: Чет 29 вер, 2022 10:47
Здесь согласен, декларация должна быть с отметкой налоговой о принятии, иначе это просто заготовка. С бумажной понятно как получить штамп, с электронной - тяжелее. Имею некоторый опыт подачи ворд, пдф файлов с ецп в виде писем, но обычно на объяснения нужно потратить много энергии.
Но все же мы пришли к выводу, что поданная жекларация приравнивается к справке о доходах.
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:57
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:09
Slon_Nosov вже завтра почнуться качелі ))) Після 15:00.
Головне - не панікувати.
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Запорожье нет, принимают вроде в границах оккупированной части. Но это думаю торг, на заморозку никто не пойдет, и война почти наверняка продолжится.
Додано: Чет 29 вер, 2022 13:14
Странно, не могу понять, почему падает курс?
Уже и аннексия им нипочем штоле??
Додано: Чет 29 вер, 2022 13:16
Додано: Чет 29 вер, 2022 13:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Они уже в новостя пишут про "временно оккупированный областной центр"... Как и развивают тему про "отрезать Украину от Чёрного моря".
Так что курс скоро пойдёт вверх, но это, на моё мнение, будет разводняк хомячков, которые понесут оставшиеся гривны в обменники.
Додано: Чет 29 вер, 2022 14:19
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............29.09.2022..........30.09.2022
дата розрахунку.............28.09.2022...........29.09.2022
Євро................................34,9742................35,5611...+1.68%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9724 (вчера 0.9564).
Индекс доллара DXY в 15-00 112.97 (вчера 114.58)
Доллар обвалился еще резче, чем рос накануне. Падение началось вчера днем, минимум был достигнут поздно вечером, после этого была попытка приподняться, но с утра снова возобновилось падение.
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