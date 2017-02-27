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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9981998299839984>
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:01

  moveton написав:
  foxluck написав:2я о том что отчет официально проверен и принят. Вот эту 2ю квитанцию нужно вместе с отчетом подавать для доказательства уровня доходов.

Так и подозревал. Но уже не дошло до проверки: началась война и доказывать доход для покупки ценных бумаг стало не актуально.


От ми й повернулися до відповіді на питання "чи є сенс подавати" - "так,є"
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 10:47

  moveton написав:
  Ромасик написав:А вы пробовали или просто теория? У фоп кроме декларации ничего нет. Декларация фо по сути ничем не отличается. Справка с налоговой подходит.

Сам ФОП. Пробовал. На просто декларацию, которую пытался показать вместо справки из налоговой потому, что та справка начинает в себя включать очередной квартал только через полтора месяца после его окончания, меня послали: сказали, что тогда на декларации должна быть какая-то отметка о её принятии налоговой, а я так и не понял, как это отметку поставить на электронную декларацию. Вот именно справка из налоговой в этом деле самое принимаемое. Но доходов от депозитов в ней нет. Может и появятся, если их явно задекларировать. Но справку о легальности тела депозита, которая ХЗ, как вообще выглядеть должна, всё равно потребуют. А если не предоставить, тогда и проценты нелегальными получаются. Это я тоже проходил.

Здесь согласен, декларация должна быть с отметкой налоговой о принятии, иначе это просто заготовка. С бумажной понятно как получить штамп, с электронной - тяжелее. Имею некоторый опыт подачи ворд, пдф файлов с ецп в виде писем, но обычно на объяснения нужно потратить много энергии.
Но все же мы пришли к выводу, что поданная жекларация приравнивается к справке о доходах.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:57

  somilitark написав:Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.



ждут качели 03,10,22... будет опять не скучно.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:09

Slon_Nosov вже завтра почнуться качелі ))) Після 15:00.

Головне - не панікувати.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Запорожье нет, принимают вроде в границах оккупированной части. Но это думаю торг, на заморозку никто не пойдет, и война почти наверняка продолжится.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:14

Странно, не могу понять, почему падает курс?
Уже и аннексия им нипочем штоле??
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:16

  asti написав:Странно, не могу понять, почему падает курс?
Уже и аннексия им нипочем штоле??

а почему он рос когда шла активная контратака?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shummi написав:Запорожье нет, принимают вроде в границах оккупированной части. Но это думаю торг, на заморозку никто не пойдет, и война почти наверняка продолжится.


Они уже в новостя пишут про "временно оккупированный областной центр"... Как и развивают тему про "отрезать Украину от Чёрного моря".

Так что курс скоро пойдёт вверх, но это, на моё мнение, будет разводняк хомячков, которые понесут оставшиеся гривны в обменники.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............29.09.2022..........30.09.2022
дата розрахунку.............28.09.2022...........29.09.2022
Євро................................34,9742................35,5611...+1.68%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9724 (вчера 0.9564).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.97 (вчера 114.58)
Доллар обвалился еще резче, чем рос накануне. Падение началось вчера днем, минимум был достигнут поздно вечером, после этого была попытка приподняться, но с утра снова возобновилось падение.
Сибарит
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