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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9981998299839984
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:36

  somilitark написав:Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.



у нас 41,7-42,1 дол
39,50-40.0 евро
prodigy
 
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З нами з: 03.12.13
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:40

  prodigy написав:
  somilitark написав:Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.



у нас 41,7-42,1 дол
39,50-40.0 евро


У нас це де?
VASH
 
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