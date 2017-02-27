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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 вер, 2022 14:36
somilitark написав:
Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.
у нас 41,7-42,1 дол
39,50-40.0 евро
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Додано: Чет 29 вер, 2022 14:40
prodigy написав: somilitark написав:
Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.
у нас 41,7-42,1 дол
39,50-40.0 евро
У нас це де?
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