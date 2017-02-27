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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9981998299839984
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:36

  somilitark написав:Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.



у нас 41,7-42,1 дол
39,50-40.0 евро
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:40

  prodigy написав:
  somilitark написав:Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.



у нас 41,7-42,1 дол
39,50-40.0 евро


У нас це де?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:52

макро-погляд

Зображення

пора купувати фунти
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:55

41.70-42.20
39.50-40.10
Закарпаття Мукачево.
В наявності.
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:02

  Andrey2512 написав:Так что курс скоро пойдёт вверх, но это, на моё мнение, будет разводняк хомячков, которые понесут оставшиеся гривны в обменники.

откуда у хомячков оставшайся гривня?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Грн завжди є.
Торгаші,ЗСУ.
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:11

  greenozon написав:пора купувати фунти


Банки з Волл-стріт прогнозують, що фунт зрівняється з доларом до кінця року

Ще один чільний американський банк, Bank of America, прогнозує падіння курсу фунта до паритету з доларом на тлі нестабільності британської економіки в останній тиждень.

Про це повідомляє Bloomberg.

Стратег BoA Камаль Шарма в записці для клієнтів пише, що "чорнові" розрахунки наслідків нової фіскальної політики британського уряду не сприяли зміцненню довіри інвесторів до Британії. За його словами, зростання витрат на запозичення створюють навантаження на державні фінанси.

Bank of America став третім з банків Волл-стріт, хто рекомендує зробити ставку на паритет фунта до кінця року. Раніше аналогічі рекомендації опублікували у Morgan Stanley і Citigroup Inc. Шарма сказав, що підвищена інфляція в поєднанні зі стагнацією економіки буде надалі пригнічувати фунт, який наразі торгується на рівні близько 1,08 долара після досягнення рекордного мінімуму в понеділок.
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