Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 вер, 2022 14:36
somilitark написав:
Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.
у нас 41,7-42,1 дол
39,50-40.0 евро
prodigy
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Додано: Чет 29 вер, 2022 14:40
prodigy написав: somilitark написав:
Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.
у нас 41,7-42,1 дол
39,50-40.0 евро
У нас це де?
VASH
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Додано: Чет 29 вер, 2022 15:52
макро-погляд
пора купувати фунти
greenozon
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Додано: Чет 29 вер, 2022 15:55
41.70-42.20
39.50-40.10 Закарпаття Мукачево. В наявності.
blackheadsacne
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Додано: Чет 29 вер, 2022 16:02
Andrey2512 написав:
Так что курс скоро пойдёт вверх, но это, на моё мнение, будет разводняк хомячков, которые понесут оставшиеся гривны в обменники.
откуда у хомячков оставшайся гривня?
ScaryBee
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Додано: Чет 29 вер, 2022 16:04
Грн завжди є.
Торгаші,ЗСУ.
blackheadsacne
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Подякували: 1 раз.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 19:36
ScaryBee написав: Andrey2512 написав:
Так что курс скоро пойдёт вверх, но это, на моё мнение, будет разводняк хомячков, которые понесут оставшиеся гривны в обменники.
откуда у хомячков оставшайся гривня?
Валюту сдаем
Investor_K
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Додано: Чет 29 вер, 2022 22:27
ScaryBee написав:
откуда у хомячков оставшайся гривня
Поскребут по сусекам. У населения деньги есть, на чёрный день много кто откладывал и ещё не всё проели
Andrey2512
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