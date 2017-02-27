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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9982998399849985>
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:36

  somilitark написав:Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.



у нас 41,7-42,1 дол
39,50-40.0 евро
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:40

  prodigy написав:
  somilitark написав:Заспокоілась готівка.
Не видно суттєвого зниження, але і зростати не має на чому.
Тому мій інформатор працює з ранку досить широко і з торгом, курси цілий день не змінює, на момент світить отаке:
Юсд 42 на 42.25
Ойро 40 на 40.30.



у нас 41,7-42,1 дол
39,50-40.0 евро


У нас це де?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:52

макро-погляд

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пора купувати фунти
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:55

41.70-42.20
39.50-40.10
Закарпаття Мукачево.
В наявності.
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:02

  Andrey2512 написав:Так что курс скоро пойдёт вверх, но это, на моё мнение, будет разводняк хомячков, которые понесут оставшиеся гривны в обменники.

откуда у хомячков оставшайся гривня?
ScaryBee
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Re: Валютний ринок в контексті ДС

Грн завжди є.
Торгаші,ЗСУ.
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:36

  ScaryBee написав:
  Andrey2512 написав:Так что курс скоро пойдёт вверх, но это, на моё мнение, будет разводняк хомячков, которые понесут оставшиеся гривны в обменники.

откуда у хомячков оставшайся гривня?

Валюту сдаем
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 22:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ScaryBee написав:откуда у хомячков оставшайся гривня


Поскребут по сусекам. У населения деньги есть, на чёрный день много кто откладывал и ещё не всё проели
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Санжійка

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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:55

  prodigy написав:Санжійка
41.70-42.00
39.50-40.00
Как погодка в Одессе, кстати?
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