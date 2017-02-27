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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9982998399849985
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:55

  prodigy написав:Санжійка
41.70-42.00
39.50-40.00
Как погодка в Одессе, кстати?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:36

Дніпро 41.90/42.30
40.30/40.70
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:56

  asti написав:
  prodigy написав:Санжійка
41.70-42.00
39.50-40.00
Как погодка в Одессе, кстати?



зараз +24С (відчуваю як +26с)-майже літо повернулось, день короткий і вся радість з 10-16


41.85-42.15
39.70-40.20
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:24

НБУ рубає руки і ноги картковим туристам!


https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nizku-norm
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:39

  greenozon написав:НБУ рубає руки і ноги картковим туристам!


https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nizku-norm

чукча не читає? чукча тільки постить? :lol:
Також громадяни можуть переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта.
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  greenozon написав:НБУ рубає руки і ноги картковим туристам!


Влада знову знущається над патріотами! ))

Дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію рф. Водночас після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються. Зважаючи на це, такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України, які є важливими, зокрема, для безперебійної роботи економіки та для здійснення оборонних закупівель.


Всё, теперь всё пропало)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:53

greenozon
Проверил. Если просто снять деньги с Привата в Европе, то 37.45 +2% выходит 38.20. А если напрямую перевести с Привата на карту европейского банка, то сначала рисует евро по курсу 37.45, а на второй странице если поделить гривну, которая будет снята, то курс уже выходит 38.45.
Т.е. выгоднее просто снять и потом положить на карту в Европе. Зачем? Часто нужно привязывать карту Европейского банка для списания за комунальные платежи.
77st
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:54

  Vadim_ написав:Дніпро 41.90/42.30
40.30/40.70
Не понимаю, почему падает курс?!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:01

  asti написав:
  Vadim_ написав:Дніпро 41.90/42.30
40.30/40.70
Не понимаю, почему падает курс?!

Може на новинах з НБУ? - пiдйом з завтрашнього дня лiмiту конвертацiйних депо з 50 до 100к на мiсяць (пилосмок надлишку готiвки що могла пiти та тиснути на ринку готiвкового валютообмiну)
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:03

  asti написав:
  Vadim_ написав:Дніпро 41.90/42.30
40.30/40.70
Не понимаю, почему падает курс?!

звідки він падає? з 27 чи з 36?..
постійно рости неможливо, тому працює правило курсовї пили: два кроки вверх, один вниз. вам вже не раз відповідали, а ви все ще "не понимаю"...
bamper
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