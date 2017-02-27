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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9984998599869987>
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:23

  Alien написав:Може на новинах з НБУ? - пiдйом з завтрашнього дня лiмiту конвертацiйних депо з 50 до 100к на мiсяць (пилосмок надлишку готiвки що могла пiти та тиснути на ринку готiвкового валютообмiну)

А от це вже дуже цікаво, чомусь я впевнений, що будуть якійсь рухи у офіційному курсі.
Мій інсайдер, яка працює в державному банку ще на початку місяця казала, що офіційний курс хочуть підвинути впритул до позначки 40, а також підняти ліміти конвертаційних депо з 50 до 100 000грн.
По курсу, впевнено рухаємося по продажу нижче відмітки 42.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:32

  somilitark написав:
  Alien написав:Може на новинах з НБУ? - пiдйом з завтрашнього дня лiмiту конвертацiйних депо з 50 до 100к на мiсяць (пилосмок надлишку готiвки що могла пiти та тиснути на ринку готiвкового валютообмiну)

А от це вже дуже цікаво, чомусь я впевнений, що будуть якійсь рухи у офіційному курсі.
Мій інсайдер, яка працює в державному банку ще на початку місяця казала, що офіційний курс хочуть підвинути впритул до позначки 40, а також підняти ліміти конвертаційних депо з 50 до 100 000грн.
По курсу, впевнено рухаємося по продажу нижче відмітки 42.
Возможно скоро курс НБУ сравняется с курсом в обменниках. И тогда народ покупая грн. в банке по 41 по АКЦИИ 100+ и обратно их получит , когда в обменнике будет курс тоже 41, только продержит свои монеты в банке 3 мес. под 000%
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:43

  somilitark написав:Мій інсайдер, яка працює в державному банку ще на початку місяця казала, що офіційний курс хочуть підвинути впритул до позначки 40, а також підняти ліміти конвертаційних депо з 50 до 100 000грн.

Після офіційного оголошення – це вже аутсайдер.
копейка
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  asti написав:
  Vadim_ написав:Дніпро 41.90/42.30
40.30/40.70
Не понимаю, почему падает курс?!

Загон в дешеву гривню.
2-3 дня і курс 43 на продажі будемо бачити
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тим часом банани вже давно по 60 і дешевшати не збираються.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:09

  bamper написав:
  asti написав:
  Vadim_ написав:Дніпро 41.90/42.30
40.30/40.70
Не понимаю, почему падает курс?!
звідки він падає? з 27 чи з 36?..
постійно рости неможливо, тому працює правило курсовї пили: два кроки вверх, один вниз. вам вже не раз відповідали, а ви все ще "не понимаю"...
Про пилу я знаю,
просто новостной фон мягко говоря... не очень))
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:11

  somilitark написав:А от це вже дуже цікаво, чомусь я впевнений, що будуть якійсь рухи у офіційному курсі.
Мій інсайдер, яка працює в державному банку ще на початку місяця казала, що офіційний курс хочуть підвинути впритул до позначки 40, а також підняти ліміти конвертаційних депо з 50 до 100 000грн.
По курсу, впевнено рухаємося по продажу нижче відмітки 42.


Як цікаво, а мій інсайдер з державного банку ще 8 вересня сказав на бріфінгу, цітую: "Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу. НБУ має достатньо можливостей для того, щоб забезпечувати фіксацію курсу на поточному рівні." :)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:13

  Rebel написав:Тим часом банани вже давно по 60 і дешевшати не збираються.


І що? Логістичні шляхи бананів після 24.02 змінились кардинально.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:15

Игорь Алексеевич
Мова зайшла за інсайд, на початку місяця нічого не знайшла з цього приводу. Мені цікаво та корисно. За оф. курс 42 писав 28.09 Xenon.
Навіщо тоді взагалі завчасна інформація?
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