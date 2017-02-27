|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:23
Alien написав:
Може на новинах з НБУ? - пiдйом з завтрашнього дня лiмiту конвертацiйних депо з 50 до 100к на мiсяць (пилосмок надлишку готiвки що могла пiти та тиснути на ринку готiвкового валютообмiну)
А от це вже дуже цікаво, чомусь я впевнений, що будуть якійсь рухи у офіційному курсі.
Мій інсайдер, яка працює в державному банку ще на початку місяця казала, що офіційний курс хочуть підвинути впритул до позначки 40, а також підняти ліміти конвертаційних депо з 50 до 100 000грн.
По курсу, впевнено рухаємося по продажу нижче відмітки 42.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12428
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 562 раз.
- Подякували: 3453 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:32
somilitark написав: Alien написав:
Може на новинах з НБУ? - пiдйом з завтрашнього дня лiмiту конвертацiйних депо з 50 до 100к на мiсяць (пилосмок надлишку готiвки що могла пiти та тиснути на ринку готiвкового валютообмiну)
А от це вже дуже цікаво, чомусь я впевнений, що будуть якійсь рухи у офіційному курсі.
Мій інсайдер, яка працює в державному банку ще на початку місяця казала, що офіційний курс хочуть підвинути впритул до позначки 40, а також підняти ліміти конвертаційних депо з 50 до 100 000грн.
По курсу, впевнено рухаємося по продажу нижче відмітки 42.
Возможно скоро курс НБУ сравняется с курсом в обменниках. И тогда народ покупая грн. в банке по 41 по АКЦИИ 100+ и обратно их получит , когда в обменнике будет курс тоже 41, только продержит свои монеты в банке 3 мес. под 000%
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5848
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:43
somilitark написав:
Мій інсайдер
, яка працює в державному банку ще на початку місяця казала, що офіційний курс хочуть підвинути впритул до позначки 40, а також підняти ліміти конвертаційних депо з 50 до 100 000грн.
Після офіційного оголошення – це вже аутсайдер.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:45
asti написав: Vadim_ написав:
Дніпро 41.90/42.30
40.30/40.70
Не понимаю, почему падает курс?!
Загон в дешеву гривню.
2-3 дня і курс 43 на продажі будемо бачити
-
blackheadsacne
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 29.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:47
Запорожье
USD 41.75 -0.183 42.30 -0.116
EUR 39.70 -0.075 40.80 +0.25
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7852
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 2426 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:02
Тим часом банани вже давно по 60 і дешевшати не збираються.
-
Rebel
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 08.12.09
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:09
bamper написав: asti написав: Vadim_ написав:
Дніпро 41.90/42.30
40.30/40.70
Не понимаю, почему падает курс?!
звідки він падає? з 27 чи з 36?..
постійно рости неможливо, тому працює правило курсовї пили: два кроки вверх, один вниз. вам вже не раз відповідали, а ви все ще "не понимаю"...
Про пилу я знаю,
просто новостной фон мягко говоря... не очень))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2960
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:11
somilitark написав:
А от це вже дуже цікаво, чомусь я впевнений, що будуть якійсь рухи у офіційному курсі.
Мій інсайдер, яка працює в державному банку ще на початку місяця казала, що офіційний курс хочуть підвинути впритул до позначки 40, а також підняти ліміти конвертаційних депо з 50 до 100 000грн.
По курсу, впевнено рухаємося по продажу нижче відмітки 42.
Як цікаво, а мій інсайдер з державного банку ще 8 вересня сказав на бріфінгу, цітую: "Наразі ми точно не бачимо підстав для перегляду офіційного курсу. НБУ має достатньо можливостей для того, щоб забезпечувати фіксацію курсу на поточному рівні."
-
alter
-
-
- Повідомлень: 1022
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:13
Rebel написав:
Тим часом банани вже давно по 60 і дешевшати не збираються.
І що? Логістичні шляхи бананів після 24.02 змінились кардинально.
-
dimmon
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 11.04.19
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:15
Игорь Алексеевич
Мова зайшла за інсайд, на початку місяця нічого не знайшла з цього приводу. Мені цікаво та корисно. За оф. курс 42 писав 28.09 Xenon.
Навіщо тоді взагалі завчасна інформація?
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31280
|35065335
|
|
|7975
|22857851
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|
|1669
|12543122
|
|